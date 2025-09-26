İSTANBUL 23°C / 17°C
Savunma

7,4 milyar teslimat resmen başlıyor: MiG-21'ler gidiyor, Mark-1A savaş uçakları geliyor

Dünya genelinde çatışmalar ve gerilimler giderek artarken bazı ülkeler savunma sanayisine ayırdığı bütçelerde ciddi artışlara gidiyor. Hava savunmasına ciddi yatırımlar yapan Hindistan son MiG-21 savaş uçağı filosunun görev süresini sonlandırdığını duyurdu. Hindistan, geçtiğimiz haftalarda Mig-21'lerin yerini alacak olan 97 yerli üretim Tejas Hafif Muharebe Uçağı (LCA) Mark-1A alımına yönelik yaklaşık 7,4 milyar dolarlık projeye onay vermişti.

26 Eylül 2025 Cuma 16:57
7,4 milyar teslimat resmen başlıyor: MiG-21'ler gidiyor, Mark-1A savaş uçakları geliyor
Hindistan hava kuvvetlerinde 60 yılı aşkın süredir görev alan MiG-21 savaş uçakları, bir dönem savaş kabiliyetleriyle övülse de meydana gelen çok sayıdaki kaza nedeniyle "uçan tabut" olarak anılıyor.

Son MiG-21 filosunun hizmet dışı bırakılmasıyla hava kuvvetlerinin elinde 29 savaş uçağı filosu kaldı, bu sayı hükümet tarafından bir zamanlar onaylanan 42 filonun gerisine düştü.

Her filosunda 16 ila 18 savaş uçağı bulunan Hindistan, Fransız yapımı Rafale ve Mirage 2000, Rus Su-30 ve MiG-29 ile yerli üretim Tejasların dahil olduğu filoya sahip.

Ülkede 1960'larda hizmete giren MiG-21'ler, Hindistan'ın Pakistan ve Çin ile savaşlarında görev aldı ancak sık sık yaşanan kazalar güvenlik endişelerine yol açtı.

97 ADET TEJAS MARK 1A SAVAŞ UÇAĞI ALACAKLAR

1971 ile 2012 arasında 482 MiG kazası bildirilirken 171 pilot, 39 sivil, 8 hizmet personeli ve bir uçuş mürettebatı bu kazalarda hayatını kaybetti. Kaza verileri ise o zamandan beri güncellenmedi.

Yeni Delhi merkezli savunma analisti N.C. Bipindra, Hindistan'ın savaş uçağı filosundaki düşüşün hızla durdurulmaması halinde modern savaşlar için gelişmiş jetlere sahip "komşu düşmanlara" karşı koymasının zorlaşacağı yorumunda bulundu.

Hindistan hükümeti, 20 Ağustos'ta Hava Kuvvetleri için 97 yerli üretim Tejas Hafif Muharebe Uçağı (LCA) Mark-1A alımına yönelik yaklaşık 7,4 milyar dolarlık projeye onay vermişti. Bu uçakların, Mig-21 tipi savaş uçaklarının yerini alması hedefleniyor.

