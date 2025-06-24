Tayvan, ABD'den sipariş ettiği toplam 66 adet F-16V Block 70 savaş uçağının ilk 10'dan fazlasını 2025 yılı sonuna kadar teslim almayı planlıyor.

Liberty Times'ın haberine göre, Tayvan'a ait ilk savaş uçağı üretim hattından çıktı. Teslimatların, bu yılın ikinci yarısında ABD'den doğrudan uçuşlarla başlaması bekleniyor. Hava Kuvvetleri, yıl sonuna kadar 10'dan fazla uçağın teslim alınacağını, tüm siparişin ise 2026 sonunda tamamlanacağını öngörüyor.

Askeri yetkililer, uçakların 1997 yılında Tayvan'ın ilk F-16'larını teslim aldığı güzergâhı takip edeceğini belirtti. Buna göre uçaklar, Hawaii ve Guam üzerinden geçerek Taytung'daki Chihhang Hava Üssü'ne ulaşacak.

Trans-Pasifik uçuş sırasında her saat başı yaklaşık bir kez havadan yakıt ikmali yapılacak. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçaklarının desteğiyle, her F-16V uçağı yolculuk boyunca 18 ila 20 kez yakıt ikmali gerçekleştirecek.

Teslimat, ancak uçaklar Tayvan'a güvenli şekilde ulaşıp nihai testleri başarıyla geçtiğinde tamamlanmış sayılıyor. Bu aşamaya kadar mülkiyet ABD'de kalmaya devam ediyor.

Uçakların Pasifik Okyanusu üzerindeki uzun menzilli uçuşlarına tecrübe kazanmak amacıyla, Tayvan tarafı, çift koltuklu modellerde kendi pilotlarının da yer almasını talep etti. Uçuşları büyük olasılıkla ABD'li pilotlar gerçekleştirecek.

2020-2026 yıllarını kapsayan tedarik projesi için 247,228 milyar Tayvan doları (yaklaşık 7,6 milyar USD) bütçe ayrıldı. İlk uçağın tamamlanması ve teslimat hazırlıklarının başlamasıyla birlikte proje, aktif aşamaya geçmiş durumda.

Tayvan Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Lee Ching-jan, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, üretimi denetlemek üzere üretim sahasında özel bir Tayvanlı gözlemci ekibinin görevlendirildiğini bildirdi. Üretici firma da üretim kapasitesini artırmak için personel sayısını yükseltti.

Bu kapsamda Hava Kuvvetleri, 2025 yılı içerisinde en az 10 uçağın teslim alınacağı konusunda iyimser. Tüm siparişin ise planlandığı şekilde 2026 sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Teslimatların ardından yeni savaş uçakları, Taytung'daki Chihhang Hava Üssü'nde konuşlandırılacak ve yeniden yapılandırılan 7. Taktik Avcı Filosu'na bağlı üç filoya tahsis edilecek.

Bu alımla birlikte, "Anka'nın Yükselişi" programı kapsamında modernize edilen 139 adet F-16V Block 20 uçağıyla birlikte Tayvan Hava Kuvvetleri filosu 205 uçağa çıkarak ülkenin hava savunmasının bel kemiğini oluşturacak.