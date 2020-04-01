01 Nisan 2020 Çarşamba 18:18 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 18:18

Konuyla ilgili olarak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan edinilen bilgiye göre söz konusu sipariş; 4 milyar 708 milyon doları bedel ile ABD Hava Kuvvetleri için 48 adet F-35A, ABD Deniz Piyadeleri için 14 adet F-35B ve ABD Donanması için 16 adet F-35C olmak üzere toplam 78 adet Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) F-35 Lightning II tedarikini kapsıyor.

Büyük bir bölümü Fort Worth, Teksas’ta yapılacak çalışmaların, Mart 2023’e kadar tamamlanması planlanıyor.

SavunmaSanayiST'in haberine göre, Lockheed Martin tarafından 2019 yılında 134 adet F-35 Lightning II savaş uçağı teslimatı gerçekleştirilmiş, böylelikle 2018 yılına göre yüzde 47’lik ve 2016 yılına göre ise yüzde 200’lük bir üretim artışı sağlanmıştı. Şirket tarafından 2020 yılında, 141 adet F-35 savaş uçağı teslimatı gerçekleştirilmesi hedefleniyor.