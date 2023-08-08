800 km'lik alanda NOTAM ilan edildi! Hisar-U'da tarihi adım

Türkiye'nin ihtiyacı olan hava savunma sistemlerini geliştirme ve devreye alma konusunda bu hafta çok kritik bir gelişme yaşanacak.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi, hafta ortasında uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olan HİSAR-U'yu test edecek.

Hisar-U'nun adı Siper olarak değiştirilmişti. Siper, 800 km'lik radar hattında Karadeniz'in bir ucundan diğer ucuna; Trakya'dan Hopa'ya doğru fırlatılacak ve belirlenmiş olan bir hava hedefini imha edecek. HİSAR-U'nun 3-5 yıl içinde envantere alınması planlanıyor.

Hisar-U'nun bu hafta içinde test edilmesi beklenirken Trakya ile Hopa arasında da 800 km'lik bir alanda NOTAM ilan edildiği öğrenildi. Bu kararın Hisar-U'nun test atışmasının yapılması için ilan edildiği düşünülüyor.

HİSAR-U'NUN ÖZELLİKLERİ

Hisar-U (SİPER) Hava Savunma Sistemi 8×8 taşıyıcı araç ile taşınıyor. RF yani aktif radar güdümlü başlığına sahip olacak ve hedeflerini yüksek isabet oranıyla imha edecek.

Hisar-U'nun radar geliştirme çalışmaları Aselsan tarafından yürütülüyor. Radar olarak iki alternatifi bulunuyor. Birincisi 600 km Uzun Menzilli ve Kara Konuşlu Hava Savunma Radarı...

İkinci alternatif radar ise şu an TF-2000 Hava Savunma Fırkateyni için geliştirilmekte olan Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar(ÇAFRAD)'dır.

ÇAFRAD 1000+ hedefi takip etme özelliğine sahip olup 450+ km menzile sahiptir. Kara konuşlu çeşidi geliştirilen bu radar, Hisar-U Uzun Menzilli Hava Savunma Sisteminde kullanılmaya başlanacak. Hisar-U Hava Savunma Sisteminin füze geliştirme çalışmaları Roketsan tarafından yürütülüyor.

120 km menzile sahip ve yüksek irtifaya tırmanabilen hava savunma füzesi geliştirildi. Geliştirilen füze, RF (aktif radar) güdümün yanı sıra Kızılötesi Görüntüleme (IIR) güdüme de sahip olacak. Çift darbeli motor teknolojisi kullanılacak. Bu füze gemilerde de kullanılabilecek.

Böylelikle Tf-2000 Hava Savunma Fırkateyninde Vls(Vertical Launch System) ile dikey atış tüplerinden ateşlenebilecek ve denizlerimizin korunmasında da görev üstlenecek. Hisar-U Hava Savunma Sistemi, yüksek irtifadan gelecek olan balistik füze, muharip uçak tehditlerini tespit ve imha edecek.

SİPER FİLOSUNUN YAPISI

- 1 adet Filo Kontrol Merkezi (FKM)

- 1 adet Arama Radarı (TEIRS-Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi)

- 1 adet Haberleşme Röle Aracı (HRA)

- 2 Batarya

Her bataryada;

- 1 Atış Kontrol Radarı (AKR) (Silah Tespit Radarı (STR) uzerinden)

- 1 Atış Kontrol Merkezi (AKM)

- 4 adet Füze Fırlatma Sistemi (FFS) (6'lı lancer- 1 adet Haberleşme İstasyon Aracı (HIA)

- 2 adet Füze Taşıma Yükleme Sistemi (FTYS)

- Füzeler (70-90 km menzil, hava soluyan hedefler için)

- Milli Radar Ağı RADNET, NATO, Link16, üst komuta kontrol gibi bağlantılar.

KİMLİK KARTI HİSAR-U

- Asgari menzil: 30 km

- Azami menzil:150+ km (Blok 2 için öngörülen maksimum menzil, Blok 3 ve sonrasında hem daha uzun menzil hem de balistik füze önlemesi için çalışılıyor)

- Asgari irtifa: 100 metre

- Azami irtifa: 20 km

- Savaş başlığı RF güdüm