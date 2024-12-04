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Savunma

84 milyon dolarlık işbirliği: Türk devleri gücünü birleştirdi

ASELSAN ile HAVELSAN-TUSAŞ iş ortaklığı arasında 84 milyon 44 bin 241 dolarlık yeni bir sözleşme imzalandı. Söz konusu anlaşma dost-düşman tanıma, seyrüsefer ve haberleşme sistemlerinin tedarikini kapsıyor.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 10:10 - Güncelleme:
84 milyon dolarlık işbirliği: Türk devleri gücünü birleştirdi
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ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile HAVELSAN-TUSAŞ iş ortaklığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için hava araçlarına yönelik Dost-Düşman Tanıma, Seyrüsefer ve Haberleşme Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam bedeli 84 milyon 44 bin 241 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

ASELSAN İLE SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI ARASINDA 14,8 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Geçtiğimiz günlerde ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında elektro-optik sistemlerin tedarikine ilişkin 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektro-Optik Sistemlerin tedarikine ilişkin 14 milyon 800 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.

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