star.com.tr 17 Nisan 2020 Cuma 12:44 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 12:44

Firmanın, daha önce imzalanan bir sözleşme kapsamında üretilen araçların gümrük işlemlerini üç gün önce tamamladığı, araçların söz konusu ülke için yola çıktığı bildirildi.

Arma 8×8 Zırhlı Muharebe Aracı



Tekerlek zırhlı ve palet zırhlı sınıflarında Türkiye’nin ihtiyaçlarını milli imkanlar ile büyük oranda karşılayan Otokar, Arma 8×8 ile önemli bir başarıya imza atarak hedeflerine doğru bir adım daha attı. Savaş alanında adeta bir aslan gibi kükreyebilen Arma 8×8, zor arazi ve iklim şartı ayırt etmeksizin oldukça çeşitli görevleri başarıyla yerine getiriyor.

Arma 8×8’ in görevleri:

– Zırhlı Personel Taşıyıcı

– Zırhlı Muharebe Aracı

– Havan Aracı

– Alçak ve Orta İrtifa Savunma Aracı

– İstihkam Aracı

– Zırhlı Kurtarıcı

– Komuta Kontrol Aracı

Teknik özelliklerine neticesinde yeni nesil tekerlekli zırhlı araç sınıfına dahil edilen Arma 8×8, esnek hareket yeteneği, mayına ve balistik füzelere karşı yüksek koruma sağlaması, silah sistemlerine kolaylıkla entegre edilebilmesi gibi özellikleri ile savaşta ve barışta Türk ordusunun elini hayli kuvvetlendiren bir zırhlı araç konumundadır.

Arazi ve İklim Şartı Ayırt Etmiyor

Otokar’ın şaheseri olarak nitelendirebilecek bir proje olan Arma 8×8’ in zorlu arazi ve iklim şartlarında görevlerine ara vermeden kesintisiz bir şekilde başarıya ulaşabildiğini bir önceki paragrafta belirtmiştik. Bu noktada Arma 8×8’ in zorlu şartlardan etkilenmemesini sağlayan özelliklere değinmek gerekir. Patlak gider lastik sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, bağımsız hidropnömatik süspansiyon ve ABS fren sistemi Arma 8×8’ in başarısını sırtlayan özelliklerin başında gelir. Tüm bunların yanında bakım maliyetlerinin düşük olması ve yüksek güç/ağırlık oranı da Arma 8×8’ in operasyonal verimini arttıran etmenlerdir.

Kolay Silah Sistemi Entegrasyonu ve Dayanıklı Zırh

Arma 8×8’ in tasarımının ergonomik açıdan ne derece doğru olduğunun bir göstergesi de silah sistemi entegrasyonlarının hızlı bir şekilde yapılabilmesidir. Operasyon gereklilikleri doğrultusunda 120 mm havan topu, tanksavar ve uçaksavar füzeler, 7.62-105 mm aralığındaki silah sistemleri Arma 8×8’ e kolaylıkla entegre edilebilir. Görüldüğü üzere istek doğrultusunda vuruş gücü bir hayli kuvvetlendirilebilen Arma 8×8, dayanıklılık noktasında da tam anlamıyla tasarım harikasıdır. Kinetik enerjili mühimmatlara karşı yüksek koruma sağlaması, güçlendirilebilir modüler zırh yapısı, mayın ve balistik füzelere karşı sağladığı üstün koruma ile Arma 8×8 savunma yönünün bir hayli kuvvetli olduğunu da gözler önüne serer.

Teknik Özellikler

Vurucu ve savunma gücü, arazi ve iklim şartları noktalarında Arma 8×8’ i özelliklerini inceledikten sonra teknik özelliklerden de bahsetmek gerekir. Arma 8×8’ in göze çarpan en net özelliği 24 ton ağırlık taşıma kapasitesine sahip olması ve bu kapasitede saatte 105 km hız yapabilmesidir.

Görüldüğü gibi bir hayli ağır yükü yüksek hızda taşıma kapasitesine sahip olan Arma 8×8’ in içerisine 12 kişilik bir operasyon ekibi sığabilir. İleri termal ve geri görüş kameralarına sahip olan yeni nesil tekerlekli zırhlı, su içerisinde saatte 8 km yol alabilecek hız kapasitesine sahiptir. Tüm bunların yanında 2 km. derinliğindeki hendekleri rahatlıkla geçebilen Arma 8×8, 700 km’lik menzile sahiptir.

Burada unutulmaması gereken aracın özelliklerinin operasyon, arazi ve iklim şartlarına göre değişkenlik gösterebildiğidir. Örneğin; isteğe bağlı olarak iç konuşma sistemi, yardımcı güç ünitesi, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi araca entegre edilebilir.

star.com.tr