Tayvan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde imzalanan F-16 savaş uçağı anlaşması kapsamında ilk teslimat için önümüzdeki günlerde düzenlenmesi beklenen lansmana katılacak.

Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo, ABD'ye sipariş edilen F-16 Block 70 jetinin ilkinin Mart ayında fabrikadan çıkacağını duyurmuştu. Anlaşma kapsamında ABD'ye 8 milyar dolar ödeyen Tayvan, toplamda 90 adet F-16 savaş uçağı teslim alacak.

Yapılan anlaşma programına göre ise teslimat için bazı gecikmeler yaşandı. Anlaşmaya göre ilk F-16 teslimatının 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Koo, her ay, projenin ilerleyişini kontrol etmek için toplantılar, telefon görüşmeleri veya üretim tesisine ziyaretler yapıldığını belirtti. Ekim ayında, savunma bakanı yasa koyuculara üretim hattında 19 F-16V jeti olduğunu ve teslimatlarının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Lockheed Martin ile Tayvan'ın 90 adet F-16 uçağı için anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Anlaşma kapsamında programın 2026 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilmişti. Bu gelişmenin Çin ile ABD arasında gerginliğin yaşandığı dönemde gelmesi dikkati çekmişti.