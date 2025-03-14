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Savunma

90 adetlik F-16 teslimatı resmen başlıyor: 8 milyar dolarlık anlaşmada kritik aşama

Tayvan, 2019 yılında ABD ile imzaladığı 90 adet F-16 savaş uçaklarını teslim almaya resmen başlıyor. Anlaşma kapsamında ABD'ye 8 milyar dolar ödeyen Tayvan, toplamda 90 adet F-16 savaş uçağı teslim alacak.

14 Mart 2025 Cuma 10:04 - Güncelleme:
90 adetlik F-16 teslimatı resmen başlıyor: 8 milyar dolarlık anlaşmada kritik aşama
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Tayvan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde imzalanan F-16 savaş uçağı anlaşması kapsamında ilk teslimat için önümüzdeki günlerde düzenlenmesi beklenen lansmana katılacak.

Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo, ABD'ye sipariş edilen F-16 Block 70 jetinin ilkinin Mart ayında fabrikadan çıkacağını duyurmuştu. Anlaşma kapsamında ABD'ye 8 milyar dolar ödeyen Tayvan, toplamda 90 adet F-16 savaş uçağı teslim alacak.

Yapılan anlaşma programına göre ise teslimat için bazı gecikmeler yaşandı. Anlaşmaya göre ilk F-16 teslimatının 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

90 ADETLİK F-16 TESLİMATI BAŞLIYOR

Koo, her ay, projenin ilerleyişini kontrol etmek için toplantılar, telefon görüşmeleri veya üretim tesisine ziyaretler yapıldığını belirtti. Ekim ayında, savunma bakanı yasa koyuculara üretim hattında 19 F-16V jeti olduğunu ve teslimatlarının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Lockheed Martin ile Tayvan'ın 90 adet F-16 uçağı için anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Anlaşma kapsamında programın 2026 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilmişti. Bu gelişmenin Çin ile ABD arasında gerginliğin yaşandığı dönemde gelmesi dikkati çekmişti.

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