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Savunma

AB ülkesi ile imzalar resmen atıldı: Türk zırhlısı ile ordularını modernize edecekler

Türk savunma sanayisi şirketi FNSS arasında ile İspanya arasında 6x6 askeri araç tedarikine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 14:47 - Güncelleme:
AB ülkesi ile imzalar resmen atıldı: Türk zırhlısı ile ordularını modernize edecekler
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FNSS açıklamasına göre, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı FEINDEF'te, TSD, Groupo Oesia, John Cockerill Defense ve FNSS yetkililerinin katılımıyla imza töreni yapıldı.

İspanyol ordusu için 6x6 askeri araç tedarikine yönelik imzalanan mutabakat zaptı, 4 şirket arasında işbirliğini amaçlıyor.

Araç üretimi ve montajı, zırhlı araç tasarımı, optronic araç tedariki, insanlı taret montajı ve entegrasyonunda işbirliği yapılması hedefleniyor.

FNSS SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETİ

FNSS, tekerlekli ve paletli zırhlı muharebe araçlarının yanı sıra muharebe mühendislik araçları, insansız kara araçları, hibrit güç aktarma organları, taretler, sürdürülebilirlik çözümleri tasarlama ve üretme konusunda uzmanlaşmış bir kara savunma sistemleri firması olarak öne çıkıyor.

Mutabakat zaptına imza atan İspanyol şirket TSD askeri araçların tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konusunda faaliyet gösterirken, imzacı diğer İspanyol şirket Groupo Oesia da dijital dönüşüm, uydu iletişimi, endüstriyel mühendislik gibi çeşitli alanlarda çözümler üretiyor.

Belçika merkezli John Cockerill Defense'in de yenilikçi silah sistemleri ve zırhlı araç teknolojilerinin geliştirilmesinde uzmanlığı bulunuyor.

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