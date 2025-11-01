AB ülkesi Türkiye sinyalini verdi: Yakında haberleri gelir

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Filistin meselesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Estonya ve Türkiye'nin tarihsel olarak çok iyi ilişkilere sahip olduğunu ve işbirliğinin giderek arttığını belirten Tsahkna, "Türkiye, güvenlik ve politika düzeylerinde çok önemli ve çok güçlü bir stratejik ortak. Aynı zamanda tüm insanlar için bir hedef noktasıdır. Şu anda hava çok kötü olduğu için çok sayıda Estonyalı aileleriyle birlikte Türkiye'ye gelip burada vakit geçiriyor." diye konuştu.

Tsahkna, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin de önemine işaret ederek, "Türkiye bize güvenlik düzeyinde de işbirliği sağlıyor. Savunma sanayi giderek daha fazla işbirliği yaptığımız bir alan. Aslında Türkiye, en büyük savunma tedarik ortaklarımızdan biri." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile birçok farklı alanda işbirliği imkanları olduğunu söyleyen Tsahkna, şunları dile getirdi:

"NATO üyeleri olarak, ikimiz de oradayız. Türkiye, bölgedeki durumu istikrara kavuşturmada çok önemli bir rol oynuyor. Geçen hafta Azerbaycan'daydım ve Türkiye de Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve istikrarın sağlanması ve stratejik ticaret koridorlarına yatırım yapılması sürecini güçlü bir şekilde destekliyor. Dolayısıyla Türkiye ile ikili olarak, ama aynı zamanda Avrupa, Türkiye ve diğer bazı bölgelerle de her alanda işbirliği yapıyoruz."

Tsahkna, İsrail-Filistin meselesine de değinerek, "Türkiye çok büyük bir rol oynuyor ve iki devletli çözüm konusunda da aynı anlayışı paylaşıyoruz. Barış süreci başladı. Bakalım neler olacak. Yani tartışacak ve üzerinde harekete geçecek birçok ortak noktamız var." dedi.

İki ülke arasında savunma sanayi kapsamında yeni gelişmeler olabileceğine dikkati çeken Tsahkna, "Estonya Türkiye'den çok sayıda askeri teçhizat satın alıyor ve Türkiye de çok güvenilir bir ortak. Umarım yakında, Türk şirketlerinin Estonya savunma sanayisine yatırım yapacağı ve belki de bazı üretimlerini Estonya'ya taşıyacağı haberleri gelir." şeklinde konuştu.

Tsahkna, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da büyük rol oynadığını vurgulayarak, "Türkiye'nin ABD ile çok doğrudan ilişkileri var. Bu, görüşeceğimiz bir konu çünkü ABD, Avrupa'da barışın ana destekçisi ve NATO'nun en büyük müttefiki." ifadelerini kullandı.

Üç Rus savaş uçağının 12 dakika boyunca Estonya hava sahasını ihlal ettiğini hatırlatan Tsahkna, "Bu uzun bir süre. NATO müttefikleri arasında 4. Madde istişareleri başlattık. Hava sahamız ihlal edilmeden birkaç hafta önce, Rus insansız hava araçlarının Polonya'ya saldırması üzerine başlatılan Doğu Nöbetçisi misyonu çerçevesinde çalışıyoruz. Türkiye bu konuda da çok aktif." değerlendirmesinde bulundu.

- "(SAFE MEKANİZMASI) TÜRKİYE, AVRUPA İÇİN OLDUĞU KADAR UKRAYNA İÇİN DE BU PROGRAMLARIN BİR PARÇASI OLMALI"

Tsahkna, Türkiye'nin gelecek yıl NATO Hava Polisliği misyonuna katılma planına değinerek, "Bu nedenle tartıştığımız birçok pratik konu var, ancak elbette Avrupa, Ukrayna kapsamında ekonomik yaptırımlar ve enerji konusunda Rusya'ya daha fazla baskı uyguluyor. Avrupa'nın SAFE gibi farklı programları da var." diye konuştu.

Ülkesinin tutumunun çok net olduğunu anlatan Tsahkna, şöyle devam etti:

"Türkiye, Avrupa için olduğu kadar Ukrayna için de bu programların bir parçası olmalı. Avrupa'da yoğun olarak üzerinde durduğumuz bir konu da Rusya'nın varlıklarını ve kaynaklarını nasıl kullanabileceğimiz. Rusya Merkez Bankası'nın varlıkları Avrupa'da donduruldu. Burada 200 milyar avrodan fazla bir miktardan bahsediyoruz. Avrupa düzeyinde siyasi kararlar çok yakında alınacak. Ancak soru, bu parayı Ukrayna için nasıl kullanabileceğimizdir. Bu fonlar da Ukrayna'ya askeri destek veya yatırım sağlamak anlamında Türkiye'ye açık olmalıdır. Yani birçok pratik konu var."

Tsahkna, Estonya'nın Avrupa Birliği düzeyinde iyi bir ortak olduğunu düşündüğünü dile getirerek, "Türkiye ile birlikte ne kadar ve ne yapabileceğimiz konusunu görüşüyoruz. Estonya, Türkiye için en iyi dost diye düşünüyorum." dedi.

- "GAZZE'DE YAŞANAN İNSANİ FELAKET SON DERECE ENDİŞE VERİCİ"

İsrail-Filistin meselesinde ülkesinin iki devletli çözümü destekleyen bir tutum sergilediğini belirten Tsahkna, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşanan insani felaket son derece endişe verici. Bu nedenle ateşkesin ilan edilmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve iki taraf arasında takas edilmesi çok önemli bir adım. Ancak ateşkes istediğimiz kadar iyi işlemiyor ve elbette İsrail'in Gazze'ye insani yardım koridorları açması gerektiğini destekliyoruz."

Tsahkna, Estonya'nın, UNRWA ve diğer bazı kuruluşların Gazze'ye insani yardım ulaştırmasına destek verdiğini dile getirerek, "Bu konuda birçok şey yapıyoruz, Türkiye ile birlikte birçok şey yapıyoruz.Ancak durum kolay değil. Ateşkes istediğimiz kadar iyi işlemiyor." dedi.

