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Savunma

AB ülkesinden şaşırtan karar! 1.1 milyar dolarlık 2. el Rafale F3-R alacaklar

İki AB ülkesi Fransa ve Hırvatistan, 2. el Rafale F3-R alımı için bir anlaşma imzaladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz günlerde Hırvatistan'ı ziyareti sırasında, Savunma Bakanı Mario Banozic ve Fransız mevkidaşı Florence Parly de bir araya geldi. İki bakanın, Hırvat Hava Kuvvetleri için 12 adet 2. el Rafale F3-R savaş uçağı için bir anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.

star.com.tr3 Aralık 2021 Cuma 15:20 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 15:28
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Avrupa Birliği üyeleri Fransa ile Hırvatistan arasında, 2. el Dassault Rafale Rafale F3-R alımı için 1.1 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı.

Fransa Savunma Bakanlığı Sözcüsü Herve Grandjean, AFP'ye yaptığı açıklamada, Fransa ordusunun Hırvatistan'a satılan kullanılmış uçakların yerine, 2023'te 12 yeni Rafale avcı uçağı sipariş edeceğini ve teslimatın 2027'de başlamasının planlandığını söyledi.

1.1 MİLYAR DOLARLIK RAFALE F3-R'LER 2. EL AMA, HIRVATİSTAN GURURLU...

Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic anlaşmaya ilişkin, "Bugünün en iyi çok amaçlı savaş uçaklarından biri olan Rafale uçaklarının yakında Hırvatistan'a gelmesinden gurur duyuyorum. Hırvatistan, bu uçakları satın alarak önümüzdeki 30 ila 40 yıl için güçlü bir stratejik caydırıcılık kazanacak. Geleceğimize ve ülkemizin güvenliğine yapılan bir yatırımdır, aynı zamanda Hırvatistan'ın NATO içinde bir müttefik ve Avrupa Birliği içinde bir ortak olarak konumunu güçlendirecek bir araçtır." açıklamasında bulundu.

Geçen Mayıs'ta, Zagreb'in Rafale savaş uçaklarını seçme kararından sonra, Hırvat bakanlığı anlaşmanın yaklaşık 999 milyon avro (1,1 milyar ABD Doları) değerinde olacağını duyurdu. Sözleşme, uçağa ek olarak silah sistemleri, yedek parçalar, lojistik ve eğitimi kapsıyor.

Fransa, ilk altı çift motorlu avcı uçağını 2024'te Hırvatistan'a teslim edecek ve kalan altı uçak ise ertesi yıl tedarik edilecek. Satın alma, Hırvat Hava Kuvvetlerinin eski Sovyet tasarımı Mikoyan MiG-21 avcı uçaklarını değiştirmesini sağlayacak.

star.com.tr

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