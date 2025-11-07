AB ülkesinden sürpriz çıkış: Türkiye'den İHA alalım

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Almanya'nın güvenlik politikasını kökten biçimde değiştirdi. Geçmişte savunmaya büyük yatırımlar yapmaktan kaçınan Berlin, şimdi ise kendi savunma kapasitesini güçlendirmenin yollarını aramaya başladı. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna ve güçlü savunma sanayiine sahip olan Türkiye, Almanya'nın ortak arayışında öne çıkan ülkelerden oldu.

'BAŞKA KİMLE ÇALIŞALIM?'

Geçtiğimiz hafta Ankara'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Başkan Erdoğan ile savunma alanında işbirliği konusunu görüşmüştü. Erdoğan, "Almanya'yla yakın işbirliği içinde çalışmayı önümüzdeki dönemde sürdüreceğiz" mesajını vermişti.

Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da Ankara ziyaretinde "Savunma sanayilerimiz birlikte çalışabiliyorsa, bundan memnuniyet duyarız. Başka kiminle çalışalım ki?" demişti.

Alman ordusunda üst düzey bir yetkili, Almanya'nın Türk İHA'sı satın alması gerektiğini belirtti. Alman yayın organı Deutsche Welle'ye (DW) konuşan askeri yetkili, Almanya'nın etrafındaki güvenilir ortak sayısının giderek azaldığına dikkat çekerek, "Tüm farklılıklara rağmen Türkiye dediğimizde, askeri açıdan son derece iyi durumda olan, güçlü bir NATO ortağından bahsediyoruz. Dolayısıyla her iki taraf da bu ortaklıktan fayda sağlayabilir, birbirlerinden bir şeyler öğrenebilir. Türkiye'den İHA almayı düşünmeliyiz" diye konuştu.

TÜRKİYE İLERİ SEVİYEDE

Almanya'nın Türk İHA'larına 'kesinlikle yakından bakması' gerektiğine vurgu yapan yetkili, "Türkiye bu konuda oldukça ileri seviyede. Pazar analizleri ve işbirliği imkanları açısından, Türkiye kesinlikle görüşülmeye değer bir aktör. Bu konuda en kısa zamanda temasların kurulması, konunun yakından incelenmesi gerekiyor" mesajını verdi.

İHA'DA TÜRK - İNGİLİZ ORTAKLIĞI

Baykar ile İtalyan Leonardo arasında yapılan ortaklığın ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile İngiliz BAE Systems arasında stratejik mutabakat zaptı imzalandı. TUSAŞ ve BAE Systems, müşterilerin artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla insansız hava sistemleri ve ilgili teknolojilerde iş birliği yapacak. BAE Systems FalconWorks Genel Müdürü Dave Holmes, "Bu mutabakat zaptını iki büyük şirket arasındaki derin ve anlamlı bir ittifakın başlangıcı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

