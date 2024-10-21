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Savunma

AB ülkesinden Türk İHA'ları için yeni hamle: 24 Bayraktar TB2 için harekete geçtiler

Bayraktar TB2'ler için Polonya'dan yeni bir hamle geldi. Polonya, Baykar ile imzaladığı yeni anlaşmayla 24 adet Bayraktar TB2 İHA filosunun operasyonel kabiliyetini artıracak.

Star Gazetesi / Abdulmuttalip Alnıaçık (Muhabir)21 Ekim 2024 Pazartesi 20:17 - Güncelleme:
AB ülkesinden Türk İHA'ları için yeni hamle: 24 Bayraktar TB2 için harekete geçtiler
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NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) ile Baykar, taktik insansız hava araçlarının göreve hazır olmasını sağlamak amacıyla, kapsamlı lojistik ve hizmet desteği sağlayarak Polonya'nın askeri yeteneklerini geliştirecek önemli bir sözleşmeyi imzaladı.

The Defense Post'ta yer alan habere göre 3 yıllık süreyi kapsayan anlaşmanın iki yıl daha uzatılabileceği ifade edildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen imza töreni kapsamında konuşan NSPA Genel Müdürü Stacy Cummings, "Bu, NSPA'nın NATO müttefiklerini, bugün bir ulusa, gelecekte ise diğer uluslara fayda sağlayabilecek uyarlanabilir ve sürdürülebilir lojistik çözümleri sunarak destekleme rolünün bir başka örneğidir" dedi.

Haberde, Polonya'nın yeni anlaşma ile Avrupa'da artan jeopolitik gerginlik ortamında NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesine daha fazla katkı sağlamasının beklendiği vurgulandı.

TB2'LER GÜNDEMLERİNDEN DÜŞMÜYOR

Haberde, Bayraktar TB2'nin muharebe ve istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri için tasarlanmış orta irtifa, uzun havada kalışlı bir İHA olduğunun altı çizildi.

TB2'de, kalkış, iniş ve seyir kabiliyetini sağlayan üçlü yedekli bir aviyonik sistem bulunduğu vurgulanan haberde, 27 saate kadar uçuş süresine sahip olduğu, 18.000 feet (5.486 metre) yüksekliğe ve 120 knot'a (222 kilometre/saat) varan hızlara ulaşabildiği belirtildi.

Polonya'nın 2021 yılında toplam 270 milyon dolar karşılığında 24 adet TB2 satın aldığı ifade edilen haberde ayrıca, teslimatın Mayıs 2024'te tamamlandığı belirtildi.

Haberde son olarak Türk yapımı TB2'lerin, gelecekte Polonya askeri misyonlarında yüksek performans ve güvenilirlik sağlayacağı aktarıldı.

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