AB ülkesine Türk uçağı! F-5M filosu gidiyor, HÜRJET geliyor

HÜRJET'in İspanya'ya satışında kesin sipariş anlaşması önümüzdeki ay sonu imzalanacak. Anlaşmada 30 adedi kesin sipariş olacak HÜRJET'ler için 15 adetlik de opsiyonlu satış maddesi yer alıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, uluslararası arenada dikkat çekmeye devam ederken İspanya'ya yapılan satışın detayları da belli olmaya başladı. Jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET için İspanya'nın alımı 45 uçağa kadar çıkacak. Önümüzdeki ay sonu gerçekleştirilecek kesin sipariş anlaşması öncesinde iki ülke arasındaki görüşmeler ana maddelere bağlandı. Buna göre 30 adeti kesin sipariş olacak HÜRJET'ler için 15 adetlik de opsiyon yani kesin siparişe çevrilebilir satış maddesi yer alıyor. Nihai satış sözleşmesinin 2025 yılı sonuna kadar imzalanması, teslimatların ise 2028'den itibaren başlaması hedefleniyor.

AVRUPA'YA İLK SATIŞ

Bu adımla İspanya, HÜRJET'i satın alan ilk Avrupa ülkesi olacak. Anlaşma, Türkiye'nin savunma ihracatında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Anlaşmada uçakların üretimi Ankara'da TUSAŞ tesislerinde yapılacak. Ardından HÜRJET'ler İspanya'ya gidecek. Airbus tesislerinde uçaklara İspanyol Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına göre uyarlanma süreci başlayacak.

TESLİMAT ÖNCE TSK'YA

HÜRJET'te ilk kullanıcı Türk Hava Kuvvetleri için teslimat 2027'de başlayacak. Ardından İspanya ilk uçağını 2028'de alacak. Gerekli modifikasyonların yapılması, İspanyol öğretmen pilotlarının geçiş eğitimlerinin tamamlanmasının ardından HÜRJET'ler 2029/2030 kurs döneminde pilot yetiştirilmekte kullanılacak. Programa dahil olabilecek İspanyol şirketleri arasında Airbus España, Aciturri, Aernnova, GMV, Grabysur, INDRA, OESIA, Orbital ve SENER yer alıyor.

Anlaşma kapsamında, Avrupa'nın havacılık devi Airbus ile de stratejik bir iş- birliğine gidilmişti. TUSAŞ, HÜRJET'in ihracat sürecini hızlandırmak ve Avrupa pazarına entegrasyonu sağlamak amacıyla Airbus ile yeni bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma, HÜRJET'in yedek parça tedariki, bakım-onarım hizmetleri ve Avrupa sertifikasyon süreçlerini kapsıyor.

NATO'YA İHRACATIN YOLU AÇILDI

Uzmanlar, İspanya'ya yapılan ihracatın Türkiye savunma sanayii açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgularken, HÜRJET'in NATO ülkelerine ihracat potansiyelini de artıracağına dikkat çekti. İspanya ile yapılan bu anlaşma, HÜRJET'in ilk yurtdışı satışı olmasının yanı sıra Avrupa'da Türk savunma sanayiinin artan güvenilirliğini de gözler önüne seriyor.

HÜRJET İLE F-5M'LER DEĞİŞTİRİLECEK

İspanyol Savunma Bakanı Margarita Robles, 27 Haziran'da Senato Savunma Komisyonu'nda, Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin yeni gelişmiş eğitim uçağı programını açıklamıştı. Program, TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'i temel almakta olup, envanterdeki F-5M'lerin yerini almayı amaçlıyor.

Robles tarafından yapılan açıklamaya doğrultusunda, programın toplam yatırım tutarı 1 milyar 375 milyon Euro olacak. Bu doğrultuda İspanya, HÜRJET tedariki kapsamında Airbus'a 1.04 milyar euro kredi sağladı. İspanya Sanayi ve Turizm Bakanlığı, İspanya Sosyal Güvenlik ve Savunma için Endüstriyel ve Teknolojik Plan kapsamında öngörülen modernizasyon programlarını ön finansmanla desteklemek üzere Airbus'a toplamda 3 milyar 680 milyon euro kredi sağlayacak.