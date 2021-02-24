ABD, 17 adet uçağını emekliye ayırdı

ABD Hava kuvvetleri 17 adet B-1B bombardıman uçağını emekliye ayırarak uçakları Arizona çölündeki depolara gönderdiğini bildirdi.
ABD Hava Kuvvetleri, kalan bombardıman uçaklarını uçurmak için B-1B filosunu düzeltiyor. 2030'lu yılların başlarına kadar, yeni B-21 Raider bombardıman uçağının B-1B'nin yerini alması planlanıyor.
Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanı Orgeneral Tim Ray, "Son yirmi yılda B-1 filosundaki aşınma ve yıpranma nedeniyle, bu bombardıman uçaklarının bakımı uçak başına on milyonlarca dolara mal olacak ve bu sadece bildiğimiz sorunları düzeltmek için." dedi.
17 B1-B uçağını görevden almasına rağmen halihazırda faal olan 45 bombardıman uçağının hava kuvvetlerinin elinde mevcut olduğu bilidirildi.