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Savunma

ABD, 17 adet uçağını emekliye ayırdı

ABD Hava kuvvetleri 17 adet B-1B bombardıman uçağını emekliye ayırdı.

star.com.tr24 Şubat 2021 Çarşamba 00:49 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 00:49
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ABD Hava kuvvetleri 17 adet B-1B bombardıman uçağını emekliye ayırarak uçakları Arizona çölündeki depolara gönderdiğini bildirdi.

ABD Hava Kuvvetleri, kalan bombardıman uçaklarını uçurmak için B-1B filosunu düzeltiyor. 2030'lu yılların başlarına kadar, yeni B-21 Raider bombardıman uçağının B-1B'nin yerini alması planlanıyor.

Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanı Orgeneral Tim Ray, "Son yirmi yılda B-1 filosundaki aşınma ve yıpranma nedeniyle, bu bombardıman uçaklarının bakımı uçak başına on milyonlarca dolara mal olacak ve bu sadece bildiğimiz sorunları düzeltmek için." dedi.

17 B1-B uçağını görevden almasına rağmen halihazırda faal olan 45 bombardıman uçağının hava kuvvetlerinin elinde mevcut olduğu bilidirildi.

star.com.tr

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