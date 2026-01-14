Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo, ABD'li savunma sanayi şirketi Lockheed Martin'in Tayvan için 56 adet F-16V Block 70 savaş uçağı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Koo, yeni uçakların ilki için yürütülen testlerin daha uzun sürdüğünü, ancak denemelerin olumlu sonuçlanması halinde sürecin diğer uçaklar için hızlandırılabileceğini söyledi. F-16V'lerin Taitung'daki Zhihang Hava Üssü'nde konuşlandırılacağı, teslimatların ise 2027 veya 2028 yılında tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

66 ADET F-16 SATIN ALINACAK

Tayvan, hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla ABD'den 66 adet F-16V Block 70 tipi savaş uçağı satın alacak.

Tayvan Savunma Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Lockheed Martin tarafından üretilen yeni nesil F-16V'lerin teslimatları kademeli olarak devam ederken, uçakların Tayvan Hava Kuvvetleri envanterine aşamalı şekilde dahil edilmesi planlanıyor.

Öte yandan Tayvan'ın envanterinde bulunan 141 adet F-16A/B tipi savaş uçağının, kapsamlı modernizasyon programı kapsamında F-16V standardına yükseltildiği bildirildi.

Yeni alımlar ve modernizasyon çalışmalarıyla birlikte Tayvan'ın toplam F-16V savaş uçağı sayısının 207'ye ulaşması hedefleniyor.