İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1863
  • EURO
    50,3679
  • ALTIN
    6408.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • ABD 56 adet F-16'yı hazırlıyor: Teslimatlar resmen duyuruldu
Savunma

ABD 56 adet F-16'yı hazırlıyor: Teslimatlar resmen duyuruldu

Savunma sanayi şirketleri dünyada artan çatışmalar ve savaşlar sonrası gelen siparişler doğrultusunda üretim kapasitelerini artırmaya devam ediyor. Son olarak ABD yapılan anlaşmalar doğrultusunda Tayvan'a 56 adet F-16 savaş uçağını teslim etmeye hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan Tayvan ile ABD arasında 66 adet F-16 için anlaşma imzalanmış, teslimatların ise en geç 2028 yılına kadar tamamlanması öngörülmüştü.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 16:33 - Güncelleme:
ABD 56 adet F-16'yı hazırlıyor: Teslimatlar resmen duyuruldu
ABONE OL

Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo, ABD'li savunma sanayi şirketi Lockheed Martin'in Tayvan için 56 adet F-16V Block 70 savaş uçağı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Koo, yeni uçakların ilki için yürütülen testlerin daha uzun sürdüğünü, ancak denemelerin olumlu sonuçlanması halinde sürecin diğer uçaklar için hızlandırılabileceğini söyledi. F-16V'lerin Taitung'daki Zhihang Hava Üssü'nde konuşlandırılacağı, teslimatların ise 2027 veya 2028 yılında tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

66 ADET F-16 SATIN ALINACAK

Tayvan, hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla ABD'den 66 adet F-16V Block 70 tipi savaş uçağı satın alacak.

Tayvan Savunma Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Lockheed Martin tarafından üretilen yeni nesil F-16V'lerin teslimatları kademeli olarak devam ederken, uçakların Tayvan Hava Kuvvetleri envanterine aşamalı şekilde dahil edilmesi planlanıyor.

Öte yandan Tayvan'ın envanterinde bulunan 141 adet F-16A/B tipi savaş uçağının, kapsamlı modernizasyon programı kapsamında F-16V standardına yükseltildiği bildirildi.

Yeni alımlar ve modernizasyon çalışmalarıyla birlikte Tayvan'ın toplam F-16V savaş uçağı sayısının 207'ye ulaşması hedefleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.