7 Ocak 2026 Çarşamba
  ABD 75 adetlik F-35 teklifini kabul etti: 7 milyar dolarlık anlaşmaya revize
Savunma

ABD 75 adetlik F-35 teklifini kabul etti: 7 milyar dolarlık anlaşmaya revize

Dünyanın çeşitli yerlerinde çatışmalar devam ederken ABD ve müttefikleri için üretilen dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçağı F-35 Lightning II hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, F-35 tedarik programı kapsamında 73 olan savaş uçağı sayısını 75'e çıkardı. Yapılan resmi açıklamalarda tedarik sürecinde bir aksilik yaşanmaması durumunda Birleşik Krallık 2033 yılına kadar 75 adet F-35'i envanterine katacak.

HABER MERKEZİ7 Ocak 2026 Çarşamba 17:33
Birleşik Krallık ile ABD'li savunma devi Lockheed Martin arasındaki F-35 savaş uçağı anlaşmasında yeni bir revize yapıldı. Haziran 2025'te açıklanan ikinci tedarik paketiyle birlikte Birleşik Krallık'ın planlanan F-35 sayısı 75'e çıktı. Bu kapsamda 63 adet F-35B ve 12 adet F-35A'nın tedarik edilmesi öngörülüyor. Hükümet, geçmişte dile getirilen 138 uçaklık hedefin yerine daha esnek ve ihtiyaç odaklı bir yaklaşımı benimsediğini daha önce kamuoyuna duyurmuştu.

41 ADET F-35 TESLİM EDİLDİ

Kasım 2025 itibarıyla Birleşik Krallık envanterine 41 adet F-35B teslim edildi. Bu uçaklar, Kraliyet Hava Kuvvetleri ile Kraliyet Donanması tarafından müşterek olarak işletiliyor ve ana konuşlanma üssü olarak RAF Marham kullanılıyor. F-35B'ler, HMS Queen Elizabeth ve HMS Prince of Wales uçak gemilerinde düzenli olarak görev yapıyor.

F-35A'LAR DA ENVANTERE GİRECEK

Birleşik Krallık hizmetindeki ana varyant F-35B olurken, ilerleyen dönemde F-35A konvansiyonel kalkış ve iniş yapabilen varyantın da envantere girmesi planlanıyor. F-35A'nın daha uzun harekât yarıçapı ve dahili top sistemi, kara konuşlu hava harekâtları için tamamlayıcı bir kabiliyet sunması bekleniyor.

