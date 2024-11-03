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Savunma

ABD, B-1B'leri uçurdu!

ABD, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesine karşılık Güney Kore ve Japonya'yla yaptığı ortak hava tatbikatında, uzun menzilli B-1B bombardıman uçakları uçurdu.

AA3 Kasım 2024 Pazar 15:46 - Güncelleme:
ABD, B-1B'leri uçurdu!
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Güney Kore Müşterek Kuvvetler Komutanlığınca yapılan açıklamada, ABD, Güney Kore ve Japonya arasında, "Kuzey Kore'nin ilerleyen nükleer ve füze programlarına yanıt verme konusundaki kararlılığını ve hazırlığını" göstermek için ortak üçlü tatbikat düzenlendi.

ABD'ye ait uzun menzilli B-1B bombardıman uçaklarının, Güney Kore ve Japon savaş uçaklarıyla ortak uçuş gerçekleştirdiği tatbikatın bu yıl düzenlenen ikinci "üçlü hava tatbikatı" olduğu belirtilen açıklamada, bombardıman uçaklarının, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesine karşılık vermek amacıyla tatbikata katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yüklü miktarda konvansiyonel silahın yanı sıra, nükleer silah taşıma kapasitesine de sahip B-1B'lerin, Kore Yarımadası civarında bu yıl 4. uçuşunu yaptığı bildirildi.

Kuzey Kore, 31 Ekim'de Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı.

Kuzey'in fırlattığı yeni tip "Hwasong-19" kıtalar arası balistik füzenin, bugüne kadar denediği füzeler arasında "en uzun uçuş süresine" sahip olduğu değerlendiriliyor.

  • B-1B bombardıman uçakları
  • ABD
  • tatbikat

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