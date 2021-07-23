ABD basını: Anlaşmaya varıldı, savaş misyonu sona eriyor

star.com.tr 23 Temmuz 2021 Cuma 23:58 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 23:59

The Wall Street Journal ve Politico'nun ismini açıklamadığı ABD'li ve Iraklı yetkililere dayandırdığı haberlere göre, ABD ve Iraklı yetkililer, ABD ordusunun Irak'taki savaş misyonunu sona erdirecek bir plan üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında Irak'ta kalacak askerlerin, DAEŞ'la mücadelede istihbarat, danışmanlık ve lojistik destek sağlayacağı belirtiliyor.

Politico'nun ismini açıklamadığı bir kaynağa göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden ile görüşmesinin ardından, Pazartesi günü bu gelişmeyi duyurmayı planlıyor.

Amerikan güçlerinin ülkeden çekilmesi anlamına gelmeyeceğinin vurgulandığı plana göre, bazı ABD askerleri süresiz olarak Irak'ta kalacak. Bu birlikler, bu hafta Bağdat'ta düzinelerce kişinin öldüğü bir intihar saldırısının sorumluluğunu üstlenen DAEŞ'a karşı mücadelede, lojistik ve danışmanlık desteğinin yanı sıra hava gücü, istihbarat ve gözetleme desteği sağlayacak.

KAZIMİ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yakın tarihli bir röportajda, söz konusu planla ilgili işaretler vermişti.

Kazımi o açıklamasında, 'Irak'ın artık ABD savaş birliklerine ihtiyacı olmadığını' vurgulamıştı.

Washington Post köşe yazarı David Ignatius'a konuşan Kazımi,'Iraklılar artık ayakları üzerinde durmaya ve kendilerini korumaya hazır. Artık ABD savaş birliklerine ihtiyacımız yok. Aynı zamanda istihbarat desteğine, eğitime, kapasite geliştirmeye ve tavsiyeye ihtiyacımız olmaya devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

WSJ: ABD ASKERİ VARLIĞINA DUYULAN İHTİYAÇ TEYİT EDİLECEK

Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre, üst düzey Iraklı ve ABD'li yetkililer, ABD savaş birliklerinin yıl sonuna kadar Irak'ı terk etmesi çağrısında bulunan bir bildiri yayınlamayı planladı. Ancak, her iki ülkeden de yetkililer, DAEŞ'a karşı mücadelelerinde Irak güçlerine yardım etmek için bir ABD askeri varlığına duyulan ihtiyacı yeniden teyit edeceklerini söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, The Wall Street Journal'a verdiği demeçte, "Daha fazla askere ihtiyacımız yok, çünkü kendimiz sahibiz. Neye ihtiyacımız var? İstihbarat alanında iş birliğine ihtiyacımız var. Eğitim konusunda yardıma ihtiyacımız var. Havada bize yardım edecek birliklere ihtiyacımız var." dedi.

IRAK'TA DURUM AFGANİSTAN'DAN FARKLI

Biden yönetiminin Irak'taki çatışmaya yaklaşımıyla, Afganistan'daki durum arasında keskin farklar söz konusu. Irak'ta, ABD'li ve Iraklı yetkililer uzun vadeli bir askeri ortaklık ararken; Afganistan'da, ABD büyükelçiliği ve Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak yaklaşık 600 asker dışında, tüm ABD birliklerinin 31 Ağustos'a kadar ayrılması bekleniyor.

Ancak ABD'li yetkililer, 'DAEŞ savunmasıya' Irak'taki durumun farklı olduğunu söylüyor...

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