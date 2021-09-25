star.com.tr 25 Eylül 2021 Cumartesi 12:58 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 13:05

Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'ta CBS'ye röportaj veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Face the Nation" moderatörü Margaret Brennan'ın sorularını yanıtladı.



Erdoğan, Salı günü New York'taki BM Genel Kurulu'nun oturum aralarında yapılan röportajda, 'Neden S-400 almaya devam edeceksiniz?' sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Ben Başkan Biden'a gerekenlerin hepsini söyledim. Her şeyden önce şuanda da, aracolığınızla şunu söyleyeyim: Biz F-35 uçaklarını aldık. 1.4 milyar dolar ödeme yaptık. Fakat ödemesini yaptığımız uçaklarımızı ABD bize teslim etmedi. Amerika'dan Patriot istedik, aynı şekilde bize Patriot verilmedi. Trump döneminde de bunları görüşüp konuştuğumuzda, dünya basının önünde 'F-35'ler için 1,4 milyar dolar ödemeye yapan Türkiye'ye nçin F-35 vermiyoruz?' dedi. Benim şu anda bu 5 tane uçağım niye verilmiyor? Bu parayı ben ödedim, ödediğim para ortadayken nasıl teslim edilmez?'

Brennan'ın 'Çünkü siz S-400 aldınız...' şeklindeki çıkışı üzerine Başkan Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

'Ona karışamaz, ona karışamaz. Siz bana Patriot vermeyeceksiniz ve başka bir ülkeden aldığım savunma sistemine müdahale edemezsiniz. Bakın bu konuda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg gayet güzel bir açıklama yaptı. Stoltenberg, 'Biz ortaklarımızın kimden, nereden, ne kadar herhangi bir sistem satın almasına müdahale edemeyiz.' dedi. Kim bu? NATO'nun Genel Sekreteri... Gerçek ortada.

'TÜRKİYE BİRİLERİNİN ELİNE AVUCUNA MI BAKACAK?'

Başkan Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Kusura bakmasınlar. Türkiye'nin güvenlik riskini kim paylaşacak? Türkiye kendi güvenliğini kendisi temin edemezse, acaba birilerinin eline avucuna mı bakacak? Sen bana Patriyot vermeyeceksin, hangi ülkeden hangi savunma sistemini aldığıma müdahale edeksin... Böyle bir şey olamaz.

'O ZAMAN FARKLI ADIMLAR ATMAK ZORUNDA KALIRIZ'

Brennan: Hava kuvvetlerine güvenmiyor musunuz?

Başkan Erdoğan:

Sadece hava kuvvetleri ile bu iş olmaz. Savunma sistemleri farklıdır, hava kuvvetleri farklıdır. Belki yarın ABD'nim F-16'larının devamını göndereceğinin bir garantisi var mı? Böyle bir garanti olmayacağına göre, belki o zaman biz de çok daha farklı adımlar atmak zorunda kalacağız.

YENİ S-400'LER ALINACAK MI?

Brennan: Yani, bu Rus füze sistemlerinden, bu S-400'lerden bir tur daha almayı düşünüyor musunuz?

Başkan Erdoğan:

Biz bundan sonraki dönemde de kimse bizim, savunma sistemleri noktasında, hangi ülkeden, ne kadar, ne alacağımıza karar veremez. Bunun kararını verecek olan biziz. Şu anda 84 milyon nüfusu olan bir ülke olan Türkiye, kendi savunma alanındaki kararlığını ortaya koyacaktır. Bu kararlara kimse müdahale edemez.

Brennan'ın, 'Bu kulağa evet gibi geliyor?' sorusuna, Başkan Erdoğan, 'NE DEMEK, TABİİ Kİ EVET' şeklinde cevap verdi.

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