ABD basını hırsın gerçekle buluştuğunu yazdı: Artık Türkiye'ye saldırmaları zorlaşacak

ABD basını, Türkiye'nin gökyüzüne 6,5 milyar dolarlık "Çelik Kubbe" yerleştirdiğini yazdı.

Çelik Kubbe'nin iddialı bir yatırım olduğunu kaydeden ABD basını, Türkiye'nin bölgesel askeri üstünlük yolunda ilerlemeye devam ettiğini aktardı.

Çok katmanlı, entegre bir hava ve füze savunma mimarisi olan Çelik Kubbe'nin bir dizi radar, füze, sensör, komuta-kontrol merkezi ve elektronik harp (EH) aracını bir araya getirdiği anlatıldı.

Çelik Kubbe'nin bileşen listesinin yerli teknolojilerle inşa edildiğinin altı çizildi.

Ankara'nın hava savunmasında yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azalttığına vurgu yapılan haberde, "Entegrasyon, alçak irtifa tehditlerinden (insansız hava araçları, roketler, seyir füzeleri gibi) yüksek irtifa uzun menzilli füzelere veya uçaklara kadar uzanıyor. Birden fazla örtüşen katmanla, geniş bir tehdit yelpazesine karşı savunma sağlamayı hedefliyor" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE'YE SALDIRMALARI ZORLAŞACAK

Türkiye'nin asimetrik tehditlere karşı korunmaya kararlı olduğunu belirten ABD basını, "Türkiye halihazırda silahlı insansız hava araçları, araçlar ve füzeler ihraç ediyor ve Çelik Kubbe'nin ölçeği olgunlaştığında, onu diğer devletler için, özellikle NATO uyumlu ancak Batılı olmayan tedarikçi çözümleri arayanlar için ihraç edilebilir entegre bir Savunma Paketi haline getirebilir. Türkiye'nin üyesi olduğu NATO ile birlikte çalışabilirlik de önemli bir tasarım hedefidir. Türkiye, Çelik Kubbe'yi müttefik mimarisine entegre edebilir, ancak iç kullanım için tasarlanmış olması Ankara'ya doktrin, angajman kuralları (ROE), yükseltme döngüleri ve ihracat kararlarında daha fazla bağımsızlık sağlamaktadır. Bölgesel düzeyde, bu genişleme, komşularına ve rakiplerine Türkiye'nin hava savunma sistemini güçlendirme niyetinde olduğunun sinyalini veriyor. Bu durum, devlet veya vekil aktörlerin Türk topraklarını hedef alan hava veya füze saldırıları planlarını muhtemelen zorlaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Hırsın gerçekle buluştuğunu belirten ABD basını, "Bu iddialı Türk projesinin temelini umut vadeden öngörüler ve yenilikçi fikirler oluşturuyor. Tarihi konumunu yeniden tesis etme konusunda ısrarcı olan Türkiye'nin bu zorlu mücadelesi ülkelerini modern tehditlerden daha iyi koruyacak güçlü ulusal hava savunma sistemleri yaratmayı hayal eden tüm dünyadaki istekli müşterilere ihraç edebileceği tamamen yeni bir sistem ailesine sahip olma potansiyelini taşıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.