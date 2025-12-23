ABD basını resmen hayran kaldı: ''Türk Kalesi'' İngiltere ve Fransa'yı geride bırakacak

ABD'nin önde gelen yayınlarından Business Insider, Türkiye'nin savunma sanayisindeki son hamlesini mercek altına aldı. ABD merkezli yayın organı, Türkiye'nin ilk uçak gemisi projesinde yapılan önemli tasarım değişikliğini "çarpıcı" olarak nitelendirdi.

"TÜRKİYE, İNGİLTERE VE FRANSA'YI GERİDE BIRAKACAK"

Business Insider'ın haberine göre Türkiye, inşası süren ilk uçak gemisinin uzunluğunu artırma kararı aldı.

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamaya atıf yapılan haberde, geminin uzunluğunun 300 metreye çıkarılmasının planlandığı hatırlatıldı. Yayın, bu adımın Türkiye'yi NATO müttefikleri arasında İngiltere ve Fransa'nın önüne taşıyacağını vurguladı.

Haberde, 300 metrelik uzunluğun gemiyi NATO ülkeleri tarafından işletilen en uzun savaş gemilerinden biri haline getireceği ifade edilirken, bunun ittifakın savunma mimarisi açısından dikkat çekici bir eşik olduğu belirtildi.

Başkan Erdoğan'ın, yeni uçak gemisini 261 metre uzunluğundaki amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun "ağabeyi" olarak tanımladığı da aktarıldı.

Business Insider, savaş gemilerinde büyüklüğün genellikle deplasman tonajıyla ölçüldüğünü hatırlatırken, uçak gemileri söz konusu olduğunda uzunluğun kritik bir unsur olduğunun altını çizdi. Uzunluğun; uçuş güvertesindeki alanı, konuşlandırılabilecek hava aracı sayısını, pist uzunluğunu ve kullanılacak kalkış sistemlerini doğrudan etkilediği vurgulandı.

Haberde, Türkiye'nin ilk kez 2024'ün sonlarında ayrıntılarını paylaştığı uçak gemisinin şimdilik MUGEM sınıfı olarak adlandırıldığı bilgisine yer verildi. İlk tasarımlarda geminin yaklaşık 285 metre uzunluğunda ve 60 bin ton deplasmana sahip olmasının planlandığı, yeni revizyonla bu ölçülerin büyütüldüğü ifade edildi.

"TÜRK KALESİ"

Başlangıç planlarına göre gemide 50'ye kadar hava aracının konuşlandırılmasının öngörüldüğü belirtilirken, bunların yaklaşık 20'sinin uçuş güvertesinde yer alacağı aktarıldı. Personel sayısının ise yaklaşık 800 olarak planlandığı kaydedildi. Haberde gemi için "Türk Kalesi" ifadesi de kullanıldı.

Business Insider, yeni uzunlukla birlikte Türkiye'nin uçak gemisinin, dünyanın en büyük uçak gemilerine sahip olan ABD ile aynı ligde anılmaya başladığını yazdı. ABD Donanması'na ait USS Gerald R. Ford sınıfı gemilerin yaklaşık 337 metre uzunluğa ve 100 bin ton deplasmana sahip olduğu, Nimitz sınıfının da benzer ölçülerde bulunduğu hatırlatıldı.

"TÜRKİYE NATO'NUN EN BÜYÜK İKİNCİ DAİMİ ORDUSUNA SAHİP"

Haberde, Türkiye'nin yeni uçak gemisinin İngiltere ve Fransa'nın mevcut platformlarını ise belirgin şekilde geride bıraktığına dikkat çekildi. İngiltere'nin Queen Elizabeth sınıfı gemilerinin yaklaşık 284 metre uzunluğunda ve 80 bin ton deplasmana sahip olduğu, Fransa'nın Charles de Gaulle uçak gemisinin ise 261 metre uzunluğunda ve 42 bin 500 ton deplasmana sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yayına göre Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen uzun süredir savunma alanında kendi teknolojilerine dayalı bir özerklik hedefliyor. Bu kapsamda yeni uçak gemisinin ilk etapta ski-jump rampasıyla planlandığı, ancak artık yerli üretim bir katapult sistemi kullanmasının beklendiği ifade edildi.

Business Insider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı törende Reis sınıfı denizaltıların ikincisi olan TCG Hızırreis'in hizmete alındığını duyurduğunu ve ULAQ adlı yeni bir insansız su üstü aracının da tanıtıldığını aktardı. Haberin sonunda ise Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci daimi ordusuna sahip olduğu hatırlatıldı.