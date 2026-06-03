Ortadoğu'da güvenlik dengeleri yeniden şekillenirken Ürdün, hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla ABD'den Patriot füzeleri talebinde bulundu.

PATRİOT FÜZESİNİ RADARLARINA ALDILAR

Amman yönetiminin Patriot füzesi adımında, bölgedeki çatışmaların genişleme ihtimali ve sınır güvenliğine yönelik artan tehditler etkili oldu. Özellikle İsrail-Gazze savaşı sonrası oluşan güvenlik riskleri nedeniyle Ürdün, savunma altyapısını güçlendirmeye yönelerek Patriot füze sistemlerini radarına aldı.

Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri arasında gösterilen Patriot füzeleri; balistik füzelere, seyir füzelerine ve hava araçlarına karşı koruma sağlıyor. ABD'nin müttefikleri tarafından yoğun talep gören sistem, küresel savunma pazarında stratejik öneme sahip platformlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Ürdün daha önce de 2013 yılında Suriye'deki iç savaşın bölgesel etkileri nedeniyle Patriot füze sistemlerine ev sahipliği yapmıştı. Son talep ise Amman'ın değişen güvenlik ortamına karşı yeni bir savunma kalkanı oluşturmak istediğini ortaya koydu.

PATRİOT FÜZE SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Patriot sistemi, radar tabanlı bir erken tespit ve takip altyapısına sahiptir. AN/MPQ-53 veya daha yeni AN/MPQ-65 radarları sayesinde hedefleri aynı anda tespit edip izleyebilir. Sistem, tehditleri belirledikten sonra füze bataryaları üzerinden önleyici füzeler fırlatarak hedefi havada imha etmeyi amaçlar.

Patriot füzesinin en bilinen önleyici mühimmatı PAC-2 ve PAC-3 füzeleridir. PAC-3 özellikle "hit-to-kill" (doğrudan çarpma) teknolojisiyle öne çıkar ve balistik füzelere karşı daha yüksek isabet oranı sunar.

Patriot füzesinde, modüler yapısı sayesinde mobil olarak konuşlandırılabilir ve kısa sürede farklı bölgelere taşınabilir. Bir batarya; radar, komuta-kontrol merkezi ve füze rampalarından oluşur.

Patriot ayrıca NATO ülkeleri tarafından da yaygın şekilde kullanılan bir sistemdir ve modern savaş alanında katmanlı hava savunma mimarisinin önemli bir parçası olarak kabul edilir.