Türkiye'nin lider simülatör üreticisi HAVELSAN, rotorlu (döner kanat) hava araçları alanındaki etkinliğini artıracak bir işbirliğine kapı araladı.

Bu anlaşma kapsamında, ekipler rotorlu uçak analizi ve simülasyonu konularında yakın işbirliği yapacak, özellikle pilot eğitim simülatörlerinin geliştirilmesini destekleyecek.

HAVELSAN'ın dünya çapında tanınmış simülatör altyapısı ve kabiliyetleri ile ART'in öncü uçuş fizik modellerinin birleşimi, çeşitli rotorlu uçak ve VTOL (dikey kalkış ve iniş yapabilen araçlar) yapılandırmalarının eğitimi ve analizi için en gelişmiş simülasyon ortamını sunacak.

İşbirliği kapsamında, yüksek doğrulukta rotorlu uçak uçuş dinamikleri ve motor modelleri HAVELSAN simülatörlerine entegre edilecek.

Model doğrulamada gerçekçilik ve doğruluk açısından en yüksek standartlar sağlanacak.

Simülatör sertifikasyonuna yönelik olarak simülatör nitelendirme ve müşteri kabul süreçlerinde işbirliği yapılacak.

ART'nin karmaşık "rotor fiziğini" matematiksel olarak en hassas şekilde modellemesi dolayısıyla, HAVELSAN tarafından üretilecek simülatörlerin gerçek hayattakiyle uyumu üst düzeye çıkacak.

Bu işbirliği, özellikle yurt dışı menşeli platformlara ait eğitim simülatörlerinde HAVELSAN'ın portföyüne ilave kabiliyetler kazandıracak.

TASARIMDAN SİMÜLATÖRE KRİTİK YETENEKLER BULUŞACAK

HAVELSAN, hem askeri hem de sivil havacılık alanında oldukça geniş bir yelpazede simülatör çözümleri sunuyor. Şirketin ürün portföyü, temel eğitim uçaklarından dünyanın en karmaşık savaş uçaklarına ve yolcu uçaklarına kadar uzanıyor.

ART ise ABD Kaliforniya merkezli olarak özellikle helikopterler, insansız hava araçları (İHA) ve eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen araçlar) üzerine uzmanlaşmış köklü bir havacılık şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Şirket, rotorlu hava araçlarının tasarımı, uçuş dinamikleri ve simülasyonu konularında dünyadaki öncüler arasında yer alıyor.

ART, uçak veya helikopter üreticileri için milyar dolarları bulabilen fiziksel prototip üretim süreci öncesinde milimetrik hassasiyetle tahminler yapılmasını sağlayan dijital ortamı sunuyor.

Şirket, simülatörler için geliştirdiği yazılımlar ve modellerle pilotların gerçek bir uçaktaymış gibi eğitim almasına imkan tanıyor. Ayrıca helikopter pervanelerinin yarattığı karmaşık hava akımlarını ve bu akımların gövde üzerindeki etkilerini analiz eden ileri düzey algoritmalar geliştiriyor.