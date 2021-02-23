star.com.tr 23 Şubat 2021 Salı 20:23 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 20:23

Marine Cops Time'ın haberine göre ABD Deniz Piyadeleri, önümüzdeki on yıl boyunca Çin'i caydırıcı güç niteliğindeki varlığını sürdürmek için Pasifik'te bulunan üç deniz piyade alayı oluşturabilir. Deniz Piyadelerinin tecrübesi ve tatbikatları ile birlikte özellikle dağınık ve gelişmiş üs operasyonlarını desteklemek için yeni oluşumlar inşa etmeyi hedefliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyade Kolordusu, Mayıs 2020'de ilk deniz kıyı alayının Hawaii dışında kurulacağını duyurdu. Denizciler, birimin yapısını tamamlamadan önce önümüzdeki üç yıl boyunca oluşumun bileşenlerini ve istihdamını denemeyi hedefliyorlar. Deniz Piyadeleri Mücadele başkanı General Ben Watson, Ulusal Savunma Sanayii Derneği'nin düzenlediği konferansta yaptığı açıklamada, 2030 yılına kadar Pasifik'te üç deniz kıyı alayının kurulabileceğini ifade etti.

İlk deniz kıyı alayının 2023 mali yılına kadar operasyonel kapasitede olması bekleniyor. Söz konusu alay; lojistik birim, piyade taburu ve bir topçu bataryasından oluşacak. Yetkililer, hava savunma unsurlarının ise Hawaii dışından getirileceğini bildirdi.

Çin ile Pasifik bölgesinde rekabet kızışınca, envanterinde 270 civarında savaş gemisi bulunan ABD Donanmasının gücü yeniden gündeme gelmişti. 2020'nin Eylül ayında ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Amerikan donanmasının savunma bütçesindeki payını yüzde 11'den yüzde 13'e yükselteceklerini ve savaş gemisi sayısını 355'nin üzerine çıkaracaklarını açıklamıştı.

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