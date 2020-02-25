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Savunma

ABD denizaltıları dökülüyor

ABD Donanması'nın en son hızlı saldırı denizaltılarından biri olan USS Colorado, yakın zamanda ilk konuşlandırmasından geri döndü. Denizaltının dönüş esnasında çekilen fotoğrafları, gizli kaplamalarının büyük bölümünün döküldüğünü gösteriyor.

star.com.tr25 Şubat 2020 Salı12:11 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 12:14

USS Colorado (SSN 788) 15. Virginia Sınıfı denizaltısı, geliştirilmiş Block-III modelinin beşincisi 17 Mart 2018'de üretildi, bu yüzden hala yeni kabul ediliyor. Ve çekilen fotoğraflar, SSN 788'in ilk konuşlandırmasından dönüş esnasına ait. Bu ise denizaltının kaplama ile ilgili sorunlarının bir şikâyetten daha geniş olduğunu göstermektedir.

Bu sorun yeni değil. Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan bir ihbar ABD'li bir gemi imalatçısını gizli kaplama üzerinde kalite testlerini tahrif etmekle suçlamıştı.

20 Şubat'ta Groton'a dönen USS Colorado'nun çekilen fotoğrafında kaplamanın bazı kısımlarının döküldüğü açıkça görülüyor.

ABD Donanması'nda Özel Gövde Tedavisi olarak bilinen gizli kaplamalar bir mühendislik sorunudur. Denizaltıların algılanmasının ve izlenmesinin bir yolu olan sonardan gelen ses dalgalarını emerek çalışırlar. Ancak kaplamaların dünyadaki en zorlu ortamlarda bağlı kalması gerekir. Denizaltının gövdesi, süper güçlü çelikten yapılmış olmasına rağmen, denizaltı derinleştikçe esnemektedir. Ve kaplama sıcaklık değişikliklerine maruz kalmaktadır.

ABD Donanması denizaltılarını çoğu donanmadan daha uzun devriye ve daha zorlu koşullarda gönderir, böylece sorun daha da kötüleşir. Resmi bir basın açıklamasına göre, Colorado konuşlandırma sırasında yaklaşık 39.000 deniz mili yol alındı. Bu yaklaşık dünya yı iki kez turlamaya eşittir.

ABD Donanması ise konu ve fotoğraflar ile ilgili olarak gazetecilerin yönelttikleri soruları yanıtsız bıraktı.

star.com.tr

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