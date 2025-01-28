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Savunma

ABD devi Elon Musk'tan talep etti! Türkiye'yi örnek gösterdiler

ABD'li savunma şirketi General Atomics Aeronautical Systems, ülkede Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına geçmesi beklenen Elon Musk'a Türkiye'yi örnek göstererek reform talebini içeren bir mektup yazdı.

AA28 Ocak 2025 Salı 13:24 - Güncelleme:
ABD devi Elon Musk'tan talep etti! Türkiye'yi örnek gösterdiler
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ABD'li savunma şirketi General Atomics Aeronautical Systems, ülkede Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçmesi beklenen Elon Musk'a mektup yazarak savunma alanındaki politikalarla ilgili reform talebinde bulundu.

General Atomics'ten yapılan açıklamada, şirketin 30 yılı aşkın süredir ABD ve müttefiklerini desteklemek için savunma teknolojileri geliştirdiği belirtilerek, insansız hava araçlarındaki yetkinliklerine vurgu yapıldı.

Savunma sektöründeki politika ve mevzuatların çeşitli zorlukları beraberinde getirdiği aktarılan açıklamada, bu konuda reform gerektiği ifade edildi.

Reform talebi kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından DOGE'nin başına geçmesi beklenen Elon Musk'a şirket tarafından mektup gönderildi.

General Atomics'in DOGE ile çalışmaya istekli olduğu belirtilen mektupta, Musk'a, savaşçılara kritik yeteneklerin zamanında teslim edilmesini engelleyen politika ve prosedürleri ele almak için sahip oldukları deneyime başvurabileceği önerisi sunuldu. Ayrıca, mektupta Türkiye'nin bu alandaki yükselişine vurgu yapıldı.

Mektupta, dünya İHA pazarının yüzde 65'ine sahip olan Türkiye'ye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Zayıf ABD hükümeti politikası ve yavaş bürokratik karar alma süreci, General Atomics'in kendi ihracat pazarında Çin, Türkiye ve İsrail gibi rakiplerin önemli uluslararası müşteriler kazanmasına kapı açtı. ABD hükümetinin harekete geçmesini beklerken bu rakiplere kaptırılan satışlar, AR-GE'ye ve modernize edilmiş üretim altyapısına yeniden yatırım yapmak için daha az finansman anlamına geliyor. Cesur bir liderliğe ihtiyaç var. Geçmiş reform çabaları başarısız oldu. DOGE anlamlı bir değişime öncülük etme potansiyeline sahip ve elimizden geldiğince yardım etmeye hazırız."

Mektupta, savunma alanındaki alımların hızlandırılması gerektiği belirtilerek, çeşitli çözüm önerilerine yer verildi.

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