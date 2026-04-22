ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen Sea-Air-Space Fuarı, savunma ve denizcilik alanındaki son teknolojilerin sergilendiği önemli platformlardan biri olarak kapılarını açtı. Fuarda özellikle gemi inşa sanayi, askeri teknolojiler ve ABD ile muhtemel stratejik iş birlikleri ön plana çıkarken, Türkiye'den katılan Intel Marine dikkat çeken firmalardan biri oldu. Türk girişimci Pierce Vanlı tarafından kurulan Intel Marine, fuarda yürüttüğü çalışmalar ve sunduğu projelerle yoğun ilgi topladı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği askeri ataşeliği başta olmak üzere birçok yetkili, firmanın standını ziyaret ederek bilgi aldı.

"TÜRK GEMİ İNŞA SANAYİSİNİ AMERİKA'YA TANITMAK İSTİYORUZ"

Intel Marine kurucusu Pierce Vanlı yaptığı açıklamada fuardaki temel hedeflerine değindi. Vanlı, "Bizim burada ilk amacımız, Türk gemi inşaat sanayisini ABD'ye tanıtmak. Kapasitesini, gücünü, teknolojisini burada bütün ABD gemi endüstrisine tanıtmak. İki, Türkiye'nin gemi sanayini inşaatında en son yapılan ABD gemi inşa programında yer alması ve Türkiye bu konuda bir numaralı ülke, yani en çok kapasitesi olan, teknolojisi olan bu bütün talebi karşılayabilecek tek ülke biziz" dedi.

Vanlı, ABD ile yürütülen temaslarla ilgili, "Biz her türlü projenin gemi inşaatı ve ABD Sahil Güvenliği adında her türlü projenin peşindeyiz. Evet, buraya ilk katılan belki Intel Marine olarak ilk firmayız. Ama tabii ki diğer savunma sanayisinde olan diğer firmalar katılmış olabilir başka isim altında, bilmiyorum. Ama bizim burada amacımız kendimizi burada ispatlamak ve Türk gemi inşaatını buraya taşımak, herkese duyurmak" diye konuştu.

"18 BUZ KIRAN GEMİ PROJESİ HEDEFLENİYOR"

Fuarda yapılan görüşmelere de değinen Vanlı, ABD ile daha önce temas kurduklarını belirterek, "Gerçi bizim buraya katılmadan önce konuştuklarımız ABD Donanması ve Sahil Güvenlik seviyesinde insanlar oldu. Zaten biliyorlar. Buraya gelmeden önce bütün firmalar analizden geçiriliyor, profil oluyor. Biz kapasitemizi zaten daha önce verdik. Bunu biliyoruz. Burada olmamızın sebebi aslında 18 tane gemi light ve medium olan buz kıran gemilerin inşaatını ve bu projeyi almak için. Bunlar hakkında görüşmelerimiz ileride olacak. Daha önce de görüşmelerimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Küresel güvenlik ortamı ve gemi ihtiyacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vanlı, teknik kapasite vurgusu yaparak, "Biz bu işin sadece ticaret tarafına bakıyoruz. Biz 85 tane tersanenin ne yapabileceğini, kapasitenin ve kapasite verebileceğimizi, her türlü gemiyi yapma ve dizayn etme şansımız olduğunu ve ciddi bir gücümüz var, yani kapasite gücümüz var, yapım gücümüz var" şeklinde konuştu.

"İLK AŞAMADA ÜRETİM TÜRKİYE'DE YAPILMALI"

ABD tersanelerindeki insan kaynağına dikkat çeken Vanlı, "ABD tersaneler olabilir, tersaneyi açabilirsiniz. Ama tersanede çalışan her işçinin spesifik bir işçi olması lazım. İnşaat tipi bir işçiyi tersanede çalıştıramazsınız. Bunların hepsi teknik olarak eğitimden geçmiş olan işçiler. Bunların hepsi Türkiye'de var. Onun için bizim ilk fazda söylediğimiz ve teklif ettiğimiz asıl konu bu gemilerin ilk başta Türkiye'de yapılması ve Türkiye ekonomisinin ve Türk gemi sanayisinin artırılması ve dünyada kendini gösterebilmesi. İleride burada yatırım yapmaya da açığız ama şu anda ABD'nin istediği kapasiteyi yakalamak için ilk yapılması gereken bunların hepsinin Türkiye'de yapılması gerekiyor" dedi.

"ABD PAZARI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR"

Intel Marine standında ziyaretçilere bilgi veren Türkiye Gemi İnşa Sanayiciler Birliği Genel Sekreteri Mehtap Karahallı Özdemir ise "Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği olarak bu fuara katılım sağlıyoruz. Ben Genel Sekreter olarak katılım sağlıyorum. Dünyada pek çok fuara katılıyoruz. ABD'deki temsilimiz biraz daha azdı ve burada biraz daha aktif olmamız gerektiğine karar verdik. Dünyada çok farklı stratejik gelişmeler var bunun dışında gemi inşa ile ilgili çok ciddi stratejik ülkelerin hamleleri var, ABD'de de bunlardan bir tanesi" dedi.

Türkiye'nin kapasitesine vurgu yapan Özdemir, "Son yıllarda artan bir yeni gemi inşa etme ya da tamir bakım onarımda ilerleme gibi aslında strateji gütmeye başladılar. Bu kapsamda bizde 85 tane tersanemizle Türkiye'nin altyapısını ve kapasitesini ABD'de tanıtmak üzere buraya geldik. Çünkü tersanelerimiz gerçekten özellikle Avrupa'ya ihraç ettiğimiz gemiler sayesinde tecrübe ve altyapıya kavuşmuş durumdalar" diye konuştu.

Türk donanmasına çok büyük destek verdiklerini söyleyen Mehtap Karahallı Özdemir, "Özel tersanelerimizin donanma için ürettiği hem dizayn anlamında hem de inşa anlamında faaliyet gösterdiği gemiler var. Burada da zaten maketlerimiz var ziyaretçilerimiz bunları da görebilirler. Sonuçta ABD'nin de bir takım stratejik hedefleri var buz kıran gemiler ya da yüzen havuzlar gibi. Buralarda aktif rol oynayabileceğimizi düşündüğümüz için burada var olmayı tercih ettik. Şu ana kadar çok iyi gitti, çok ilgi gördük. Açıkçası devamında biz ABD ile stratejik iş birliği yaparak çok farklı projelerde yer alabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun alt yapısını sağlamak amacıyla buraya geldik" ifadelerini kullandı.

"YENİ İŞ BİRLİĞİ MODELLERİ GÜNDEMDE"

ABD'nin korumacı politikalarında değişim sinyali verdiğini belirten Özdemir, "Gemi inşa sanayimiz pek çok fuara katılım sağlıyor, ABD'nin Jones Act yüzünden biraz kapalı kaldığı bir durum var. Yani burası aslında bizim için bir pazar olarak görünmüyor. Çünkü ABD'nin gemi inşada korumacılık politikası uygulaması yaptığı bir alan var. Özellikle Başkan Trump'ın öncülüğünde yapılan yeni hedefler, ABD'nin biraz daha farklı ülkelerle iş birliği yapmasını sağladı. İşte burada Finlandiya ile yaptığı bir takım iş birlikleri var, İtalya ile başladığı bir takım iş birlikleri var. Biz de artık farklı bir politika izledikleri için Türkiye'nin de burada bir aslında avantaj edinebileceği bir nokta olduğunu düşünerek buraya katılım sağladık" şeklinde konuştu.

Koruma politikalarından biraz daha farklı iş birlikleri modeline geçtiklerine dikkat çeken Türkiye Gemi İnşa Sanayiciler Birliği Genel Sekreteri Özdemir, "Bu iş birlikleri modelinde yer almayı düşünüyoruz" dedi.

Mehtap Karahallı Özdemir, mevcut temaslara ilişkin ise "Şu ana kadar resmi olarak bizim tersanelerimizin ABD Sahil Güvenliğinin bazı projelerine teklif verdiğini biliyoruz. Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) tarafında biz biraz daha stratejik tarafta hareket etmeye çalışıyoruz. Hem devletimizle beraber hem de ABD'deki diğer paydaşlarla beraber bu alanda bir takım imkanlar sağlamaya çalışacağız. Devamında yeni farklı iş birlikleri gelişeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.