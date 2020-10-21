ABD, F-16C savaş uçaklarını Suudi Arabistan'a konuşlandırdı

star.com.tr 21 Ekim 2020 Çarşamba 22:21 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 22:21

ABD Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, 77. Seferi Muharebe Filosu'ndan bir F-16C birliği ve destek personelinin Suudi Arabistan Krallığı Prens Sultan Hava Üssü'ne geldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, "Kumarbazlar" lakabıyla tanınan 378. filonun, ortak operasyonları sürdürme ve savunma misyonunu desteklemede kilit bir rol oynayacağı belirtildi.

Konuşlandırılan 77. Seferi Muharebe Filosu’nda görevli bir pilot, ”Bu uçaklar Prens Sultan Hava Üssü’nde (PSAB) ilk kez konuşlanmakta ve bu üs ilk kez havadan havaya ve havadan satha çok yönlü bir platforma sahip olmuştur.” dedi.

77. Kumarbazlar Filosu’nun komutanı, ”Kumarbazlar gökyüzünde devriye atmaya, hassas hava saldırıları gerçekleştirmeye ve karşılıklı güvenlik endişelerine ilişkin yetenekleri en üst düzeye çıkarmak için eğitim vermeye hazır.” ifadelerini kullandı.

F-16C, kompakt, çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Son derece yüksek manevra kabiliyetine sahiptir ve havadan havaya ve havadan satha saldırılarda kendini kanıtlamıştır. ABD ve müttefik ülkeler için nispeten düşük maliyetli, yüksek performanslı bir silah sistemi sağlar.



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