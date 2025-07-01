F-35'ler için menzil artırıcı harici yakıt tankları, yıllar önce aerodinamik yakıt tankı gereksiniminin kaldırılmasının ardından, uçakların süren Blok 4 modernizasyon programı kapsamında yeniden gündeme geldi.

2025 mali yılı bütçe belgelerinde yer alan bilgiler, projenin artık somut adımlara dönüştüğünü ve ilgili mühendislik çalışmalarının başlatıldığını gösteriyor.

Gizlilik kabiliyetlerinden ödün vermeden harekât menzilini artırmayı amaçlayan bu girişim, özellikle Pasifik bölgesindeki muhtemel uzun menzilli harekât senaryolarına yönelik bir hazırlık olarak değerlendiriliyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin mevcut planlamalarına göre, ilk harici yakıt tanklarının 2029 yılına kadar test edilip operasyonel hale getirilmesi hedefleniyor.

Lockheed Martin tarafından daha önce geliştirilen 480 galonluk prototip tasarımın ötesine geçen yeni plan, 600 galonluk kapasiteli yakıt tanklarıyla daha uzun menzil sağlanmasını öngörüyor.

Ayrıca, tankların F-35'in radar kesitini asgari düzeyde etkileyecek şekilde "gizlilik uyumlu" tasarlanması hedefleniyor.

F-35A'da kullanılacak

Söz konusu harici yakıt tankı planı yalnızca F-35A varyantını kapsıyor. Deniz ve deniz piyade versiyonları olan F-35B ve F-35C için benzer bir plan açıklanmadı. Bunun nedeni olarak, bu varyantların farklı gövde yapıları ve taşıma kısıtlamaları gösteriliyor.

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, menzil artırma kapasitesinin sadece lojistik değil, aynı zamanda caydırıcılık ve harekât esnekliği açısından da kritik olduğunu vurguluyor. Yeni yakıt tanklarının entegrasyonunun ardından, F-35A'nın daha uzun süre havada kalabileceği ve uzak mesafelerdeki hedeflere erişim sağlayabileceği belirtiliyor.