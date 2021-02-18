ABD Hava Kuvvetleri 'AT-6E' hafif taarruz uçağını teslim aldı

star.com.tr 18 Şubat 2021 Perşembe 18:34 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 18:35

Şimdiye kadar yalnızca bir tanesi teslim edilen hafif taarruz uçaklarının büyük olasılıkla Havadan Genişletilebilir Ufuk Ötesi Röle Ağı (AEOROnet) adlı programı kapsamında geliştirildiği bildirildi.

Hava Kuvvetleri Yaşam Döngüsü Yönetim Merkezi (AFLCMC), AT-6E'nin teslimatını duyurdu. Hafif saldırı, istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri için yapılandırılan AT-6E'in, ABD Hava Kuvvetleri'nin müttefikler ve ortaklarla gerçekleştireceği operasyonlarda daha verimli çalışılmasını sağlayacağı belirtildi.

Beechcraft şirketi tarafından geliştirilen AT-6E Wolverine, çeşitli savaş uçağı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış çok görevli bir uçak sistemidir. Uçak, Lockheed Martin'in A-10C görev bilgisayarı, CMC Esterline cam kokpiti ve uçuş yönetim sistemleri ile donatılmıştır. Ayrıca, 66'dan fazla standart yük konfigürasyonunu barındırma seçeneğiyle birlikte geniş bir silah yelpazesi ve harici yakıt taşıma konfigürasyonları kullanabilir.

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