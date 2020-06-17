star.com.tr 17 Haziran 2020 Çarşamba 17:58 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 17:58

Boeing tarafından üretilen edilen ve İtalyan havacılık firması Leonardo'nun AW139 helikopterine dayanan Gri Kurt helikopterinin teftişi, riskleri raporladı.



Hükümet Sorumluluk Ofisi (GAO) uçağın nihai ağırlığının beklenenden fazla olabileceği ve bazı performans dezavantajlarına yol açabileceği yönünde endişelerini dile getirdi.

GAO'nun haziran ayında yapılan büyük savunma alım programlarına ilişkin raporunda, "Helikopterin, halihazırda tasarlandığı gibi, nihai ağırlık tasarım parametrelerini aşarsa tüm performans gereksinimlerini karşılayamayabilir. Uygun bir ağırlık elde edilemezse, hava aracı hız veya menzil gereksinimlerini karşılayamayabilir.' ifadelerine yer verildi.

Hava Kuvvetleri, MH-139'un 135 knot hızda seyretmesini, yeniden yakıt doldurulmasına gerek kalmadan en az 3 saat ve en az 225 deniz mili mesafe uçabilmesini istiyordu. Ancak, ağırlığın tutturulamaması, beklenen tüm performansı karşılamayabilir.

Hava Kuvvetleri, program süresince 84 Gri Kurt helikopteri almayı planlıyor. Gri Kurt'ların, kıtalararası balistik füze alanlarını, arama kurtarma ve başkent bölgesindeki diğer faaliyetleri üstlenme dahil olmak üzere, çok çeşitli görevler için kullanacak.

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