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Savunma

ABD Hava Kuvetleri'nin 'dev'inde sorunlar bitmek bilmiyor!

ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen KC-46A Pegasus Yakıt İkmal Uçağı, yaşadığı sorunlar ile gündemde kalmaya devam ediyor.

01 Nisan 2020 Çarşamba 20:51 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 20:51
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Amerikan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Temmuz 2019'da tespit edilen yakıt sızıntı sorununun tahmin edilenden daha kritik boyutlarda olduğunu açıkladı.

Bu nedenle sorun, en kritik düzey olan Birinci Seviye olarak yeniden nitelendirildi. KC-46 Program Ofisi'nden yapılan açıklamada, teslim edilen tüm platformların da yeniden gözden geçirileceği, kabul testleri sürecinde gerekli safhalardaki denetimin sıkılaştırılacağı ve olası sızıntıların da fabrika seviyesinde önüne geçileceği, sorun tespit edilen platformlarda gerekli tadilat işlemlerinin fabrika seviyesinde yapılacağı belirtildi.

Boeing, hâlihazırda 16 uçakta bahse konu sorunun tamire ihtiyaç duyduğu, ilave yedi KC-46'da da tadilat işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

ABD, yakıt sızıntısına karşı gerekli tedbirlerin en modern yöntemlerle alındığını belirttiği KC-46A Pegasus'larda, bakım işlemleri esnasında ilk ve ikinci koruma bariyerleri arasında yakıt tespit edilmesi üzerine sorun bulunduğunu duyurmuştu.

KC-46 Pegasus, yapısal bileşenlerde tespit edilen sorunların ardından, önce komponentler arasında unutulan el aletleri ve kalıntılar, yakıt ikmal bomu ve ikmal görüntüleme sisteminde yaşanan sorunlarla sık sık gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde COVID-19 nedeniyle üretimi askıya alınan platformlarda Boeing, bu sefer de yakıt sızıntısı nedeniyle problem yaşıyor.

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