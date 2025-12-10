Dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçakları arasında gösterilen F-35 üreticisi Lockheed Martin ve ABD Savaş Bakanlığı arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Toplam değeri 1,1 milyar dolar olan söz konusu anlaşma kapsamında ABD Savaş Bakanlığı, 2030 yılının sonuna kadar 198 F-35 savaş uçağı teslim alacak.

Bakanlığın açıklamasına göre, sözleşmeli işlerin büyük kısmı, 780 milyon ABD doları tutarındaki ihracat müşterileri tarafından finanse ediliyor. Bu tutar, 556 milyon dolar değerindeki FMS prosedürüyle uçağı satın alan alıcılar ve endüstriyel F-35 programına katılan ortak ülkeleri kapsıyor.

Lockheed Martin bugüne kadar çeşitli versiyonlarda 1.270'ten fazla F-35 Lightning II uçağı teslim etti ve bu uçaklar bir milyon saati aşkın uçuş süresine ulaştı. 20 ülke sipariş verdi ve üretici bunlardan on ikisine teslimata başladı.

Açıklamada ayrıca, bir sonraki müşteri olan Finlandiya için ilk F-35A Lightning II'nin törenle tesliminin önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceği belirtildi.