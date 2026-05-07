ABD-İran savaşı sonrası Türkiye'ye koştular! Saldırı kabusuna karşı 20 adetlik satış masada

Irak, Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi temin etmek amacıyla sürdürülen görüşmelerde sona yaklaştı. Kıdemli bir Iraklı savunma yetkilisi, The National'a verdiği demeçte bu bilgiyi doğrularken, Bağdat yönetiminin İran savaşı döneminde ülkeyi harap eden yoğun drone ve füze saldırılarının bir daha yaşanmaması için kararlı adımlar attığını belirtti.

SAHA 2026 FUARI'NDA DUYURDU: HAYATİ ROL OYNAYACAK

Irak Genelkurmay Başkan Yardımcısı (Operasyonlar) Korgeneral Saad Harbiye, İstanbul'da düzenlenen SAHA savunma fuarı sırasında verdiği röportajda, Irak semalarının uzun süredir drone tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve yeni hava savunma sistemlerinin petrol sahalarını, diplomatik misyonları ve diğer stratejik noktaları korumada hayati rol oynayacağını söyledi.

Irak Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Saad Harbiye ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

"TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN ÜRETTİĞİ SİSTEMLER IRAK'IN GÜVENLİK İHTİYAÇLARINA BİREBİR"

Korgeneral Harbiye, Türk savunma sanayiinin ürettiği hava savunma sistemlerinin Irak'ın güvenlik ihtiyaçlarına birebir uyduğunu vurguladı. "Drone'lara karşı yeni hava savunmaları Irak için gerçekten önemli hale geldi" diyen Harbiye, anlaşmanın mali boyutunu ve hangi Türk şirketlerinin bu teknolojiyi sağladığını paylaşmayı reddetti. Ancak söz konusu firmaların devlete ait kuruluşlar olduğunu açıkça ifade etti.

Abu Dabi merkezli The National News'in haberi

Korgeneral Harbiye, Irak'ın nedenise şu sözlerle açıkladı,Bu ifade,bölgesel müşteriler nezdinde ne denli belirleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük füze YILDIRIMHAN

EN DİKKAT ÇEKEN KITALARARASI BALİSTİK FÜZE YILDRIMHAN OLDU

Türkiye, devlete ait kuruluşlar ile özel sektör şirketler sayesinde hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve çeşitli füze sistemleri geliştirip dünya pazarına ihraç etti. Bu ürünler arasında en dikkat çekeni, son dönemde tanıtılan 6.000 kilometre menzilli kıtalararası balistik füze YILDRIMHAN oldu.

Irak gibi bölge ülkelerininolarak görmesinin önünü açtı.fikri aslında bölgedeki savaş ortamından çok daha önce gündeme gelmişti. Korgeneral Harbiye, bu planların savaş öncesine dayandığını belirtirken, Şubat ayı sonundan itibaren Irak topraklarına yönelen sürekli drone ve füze saldırılarının konuya aciliyet kazandırdığını vurguladı.

Türkiye ile Irak arasında hava savunma sistemi satışına ilişkin sözleşme zaten imzalandı. İstanbul'daki SAHA savunma fuarı sırasında Iraklı ve Türk yetkililer, anlaşmanın mali detaylarını tamamlama aşamasına geldi. Korgeneral Harbiye, fuar kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Milli Savunma Bakanlığı, Güler ile Harbiye arasındaki bu görüşmeyi resmi X hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. Korgeneral Harbiye ayrıca Irak'ın, Türk firmalarının yeteneklerini hızla artırdığı siber güvenlik alanında da daha yakın işbirliği arayışında olduğunu ekledi.

DRONE TEHDİDİNE KARŞI TÜRK MALİYET AVANTAJI

Daha önce Irak'ın Kerkük ve Zi Kar eyaletlerinde askeri operasyonlara komuta eden Korgeneral Harbiye, "Buna konsantre olduk" diyerek bu konunun öncelikli gündem maddesi olduğunu açıkça ortaya koydu. Harbiye, mevcut sistemlerin çoğunun 10.000 dolarlık bir drone'u düşürmek için 1 milyon dolar değerinde önleme füzesi kullandığına dikkat çekti.

Bu maliyet dengesizliği, özellikle sınırlı savunma bütçesine sahip ülkeler için sürdürülebilir bir çözüm olmaktan çıkıyor. Bu maliyet avantajı, Türk savunma sanayiinin bölgedeki rekabet gücünü bir kez daha kanıtladı.