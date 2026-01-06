ABD, KAAN savaş uçağı için ilk adımı attı: Türkiye ile savunma işbirliği yolda

Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımları gündemden düşürmeyen Yunan basınından dikkat çeken bir haber servis edildi. Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini'de yer alan habere göre, Türkiye ile ABD arasında KAAN için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

80 ADET MOTOR İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarına yer verilen haberde, TUSAŞ ile GE Aerospace arasında yürürlükte olan iki ayrı alt sözleşme kapsamında, ilk aşamada 10 adet F110 motorunun Eylül 2025 itibarıyla Türkiye'ye teslim edildiği ifade edildi.

Söz konusu teslimatı KAAN için 'hayati bir teslimat' olarak yorumlayan gazete, 80 adet motoru kapsayan ikinci alt sözleşme için ise Washington ile görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.

KAAN için uzun vadede yerli motor kullanımının hedeflendiği ifade edilen haberde, KAAN'ın Blok 30 ve Blok 40 konfigürasyonlarında yerli üretim bir motorun kullanılmasının planlandığı vurgulandı.

"ABD, TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNİ DESTEKLEMEYE İSTEKLİ"

Haberde, motor anlaşmasının, Ankara'nın F-35 savaş uçağı programına olası dönüşüyle ilgili görüşmelerin sürdüğü bir dönemde geldiği vurgulanırken, bu hamlenin ABD'nin Türkiye'nin yerli savunma sanayisini desteklemeye istekli olduğunu gösterdiği aktarıldı.

Haberde ayrıca BAYKAR üretimi Bayraktar Kızılelma'ya da vurgu yapılarak, insansız hava aracının iki prototipinin tamamen otonom sistemler kullanarak yakın formasyon uçuşu gerçekleştirdiğini ve Kızılelma'ya her geçen gün yeni güç takviyesi yapıldığı dile getirildi.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ÖTELERE TAŞIYACAK

Kızılelma projesinin Türkiye'nin savunma ihracatına verdiği güçlü önemi vurguladığı ifade edilen haberde, Kızılelma gibi insansız hava araçlarının, insanlı savaş uçaklarının yanında formasyon halinde uçmak üzere tasarlanmış, "sadık kanat adamları" olarak adlandırılan araçlar için gelişmekte olan pazarda pay sahibi olmasının beklendiği aktarıldı.

Kızılelma'nın ayrıca, Türk Deniz Kuvvetleri'nin insansız hava aracı taşıma kapasitesine sahip TCG Anadolu'dan da operasyon yapacak şekilde tasarlandığının altı çizilirken, bu geminin amacının Ankara'nın gücünü Doğu Akdeniz'in ötesine taşımak olduğu belirtildi.