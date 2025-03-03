Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen IDEX Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ve Konferansı'nda (IDEX 2025) ürün ve yeteneklerinden örnekler sergiledi.

Nurol Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Serpil Gönenç Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıl önce ABD'de ofis açtıklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmalar sonunda ortaya çıkan zırh ve seramik ürünlerini 2 marka altında topladıklarını anlatan Dinçer, bu ofisin hayata geçmesiyle birlikte bu markaların ABD firmalarında tanınmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Dinçer, balistik sektörünün bu ürünlerin farkında olduğunu ve test edip kendi projelerine dahil etmeye başladıklarını vurgulayarak, ABD pazarına girişle ilgili çalışmalarına yönelik şu bilgileri verdi:

"5 ürünümüz Adalet Bakanlığının laboratuvarında sertifiye oldu. Bu oldukça zor ve zahmetli bir süreç. Testin yanı sıra tasarımdan üretimine 1,5 yıllık bir süreci kapsayan çalışmalar yapıldı. Bunun sonucunda da 12 ABD firması bu ürünleri lisansladı. Bunlar ABD ordusuna ürün sağlayabilen firmalar. Böylece bu firmalar bizim ürünlerimizi kullanabilecek, bunlarla ABD ordusuna ve polisine hizmet verebilecek.

Bunların içerisinde farklı tehdit seviyelerinde güvenlik sağlayan personel koruma plakaları bulunuyor. Bu ürünler ABD'li firmaların lisansları altında üretilebilecek. Ürünlerimizin ABD'de kullanılması için bu sertifikasyonların olması gerekiyordu, bizim için önemli bir kaldıraç olacak."

- DÜNYADAKİ 4-5 FİRMADAN BİRİ

Koruyucu plakaların üretiminde kullanılan seramik toz tarafında da ABD'ye açıldıklarını belirten Dinçer, bor karbür seramiklerin ender üreticilerinden olan Nurol Teknoloji'nin başlangıçta kendi seramiklerini üretip paylaşmadığını söyledi.

Bu kararı gözden geçirerek 2020 itibarıyla seramik üreticisi olarak ürünlerini tüm dünyaya pazarlama kararı aldıklarını aktaran Dinçer, bu alanda Türkiye'nin 3 ülkeden biri olduğunu, Nurol Teknoloji'nin de dünyadaki 4-5 firma arasında yer aldığını vurguladı.

Dinçer, ürettikleri tozların ordu dışında polis ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunulduğunu, ABD'de önemli çözüm ortakları oluşturduklarını bildirdi.

Alman seramik ham madde üreticisi Industriekeramik Hochrhein (IKH) firmasının çoğunluk hissesini satın alarak ileri teknik seramik teknolojileri alanında önemli bir hamle yaptıklarına işaret eden Dinçer, "Böylece aynı zamanda az sayıdaki seramik üreticisinin tozlarını aldığı bir firma hale geldik. Bu son derece stratejik bir hamle oldu. IKH, ileri teknik seramik tozları üretip geliştiriyor. Ürünleri havacılık, medikal, çip elektroniği, uzay çalışmalarında kullanılıyor." dedi.

- HAFİF VE YÜKSEK TEHDİT DİRENÇLİ YENİ ÜRÜNLER YOLDA

Serpil Gönenç Dinçer, bunun yanında sahip oldukları tecrübelerle yenilikçi çözümler geliştirdiklerini dile getirdi.

Seramik ürün portföyüne yüzde 40 bor ve yüzde 60 silisyum karışımı hibrit seramikler, yüzde 100 bor karbür çözümler eklediklerine dikkati çeken Dinçer, "Yüzde 100 bor karbür ve doğrudan sinterleme dünyada olmayan bir çözüm. Hafif, çoklu atış ve yüksek tehdit dirençli çözümler ortaya çıkacak. 1 yıl içinde ürünlerin çıkması hedefleniyor." diye konuştu.

Aralarında Almanya, Polonya, İtalya, Hollanda'nın bulunduğu Avrupa ve NATO ülkelerinde personel koruyucu donanımlarının kullanıldığı bilgisini veren Dinçer, yakın zamanda bunlara yeni bir ülkeyi eklediklerini kaydetti.

Tüm bu çalışmalarla personel koruyucu donanım satışı ve yurt içi ciro ağırlığı, yurt dışı satış ve platform donanımlarına çevirmeye çalıştıklarını anlatan Dinçer, "İhracat gelirimiz 2024'te yurt içi gelirimizle eşitlendi. 2025'te ihracat gelirimiz daha fazla olacak" ifadelerini kullandı.