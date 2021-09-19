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Savunma

ABD, kardeş ülkeye özel olarak geliştirildi! ''Ebabil'' testi geçti

Katar, ABD'den satın aldığı ve 'Ebabil' adını verdiği 3 adet F-15QA avcı uçağının testini Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin katılımıyla duyurdu.

AA19 Eylül 2021 Pazar 17:08 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 17:26
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Katar Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, pilotlar arasında Bakan Atiyye'nin de bulunduğu üç F-15QA uçağının ABD'de test uçuşlarını gösteren bir video yayınlandı. Test uçuşunun yapıldığı bölgeye dair bilgi verilmedi.

Aralık 2017'de Washington, Katar ordusunun talep ettiği özelliklere göre geliştirilecek ve "Ebabil" adını taşıyan "F-15QA" olmak üzere 36 adet "F-15" savaş uçağının Doha'ya satıldığını duyurmuştu.

Katar'ın ABD ile yaptığı 12 milyar dolarlık anlaşma kapsamında üretilen F-15QA tipi savaş uçağı ilk uçuşunu geçen Nisan ayında gerçekleştirmişti. İlk uçuş sonrası açıklama yapan uçağın üreticisi Boeing şirketi, "Boeing, bugüne kadar üretilmiş en gelişmiş versiyon olan F-15QA savaş uçağının ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." ifadelerine yer vermişti.

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