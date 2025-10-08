İSTANBUL 18°C / 13°C
  • ABD Kongresi siparişi resmen onayladı: 270'in üzerinde F-35 için anlaşma tamam
Savunma

ABD Kongresi siparişi resmen onayladı: 270'in üzerinde F-35 için anlaşma tamam

Amerikalı savunma sanayi devi Lockheed Martin'in ABD ve müttefikleri için ürettiği F-35 Lightning II savaş uçakları için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hava filosunu geliştirmek isteyen ABD donanmasının 270'in üzerinde F-35 siparişi verdiği öğrenildi. Kongre ve Donanma aralarında dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçağı olarak gösterilen F-35'in de bulunduğu, projeye güçlü destek vererek 750 milyon dolarlık kaynağı onayladı.

8 Ekim 2025 Çarşamba 10:31
ABD Kongresi siparişi resmen onayladı: 270'in üzerinde F-35 için anlaşma tamam
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), F-35 Lightning II savaş uçaklarının yeni üretim partileri için Lockheed Martin şirketiyle yaklaşık 24,3 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında, 270'in üzerinde F-35 uçağının tedarik edilmesi planlanıyor.

Pentagon'a bağlı F-35 Ortak Program Ofisi (JPO) tarafından yapılan açıklamada, Lot 18 ve Lot 19 olarak adlandırılan üretim partilerini kapsayan sözleşme kapsamında toplam 296 adet F-35'in üretileceği bildirildi.

F-35 PROGRAMININ TOPLAM DEĞERİ 24 MİLYAR DOLARI AŞTI

Açıklamaya göre, 29 Eylül 2025'te imzalanan yeni sözleşme, geçen yıl Aralık ayında yapılan 11,8 milyar dolarlık ön anlaşmanın devamı niteliğinde. Yeni kontratla birlikte F-35 programının toplam değeri 24 milyar doları aşmış oldu.

12,5 milyar dolarlık Lot 18 anlaşması, ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri için üretilecek uçakları kapsarken; Lot 19 kapsamında hem ABD ordusuna hem de müttefik ülkelere teslim edilmek üzere ek uçakların üretimi planlanıyor. Teslimatların 2026-2028 yılları arasında tamamlanması öngörülüyor.

F-35 Lightning II, ABD'nin yanı sıra İngiltere, İtalya, Japonya, Avustralya ve Hollanda gibi ülkelerin de dahil olduğu çok uluslu bir ortak üretim programı kapsamında geliştiriliyor. Türkiye ise 2019 yılında programdan çıkarılmıştı.

Yeni anlaşmayla birlikte ABD, filosundaki F-35 sayısını önemli ölçüde artırarak hava gücünü modernize etme hedefinde bir adım daha atmış oldu.

