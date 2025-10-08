ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), F-35 Lightning II savaş uçaklarının yeni üretim partileri için Lockheed Martin şirketiyle yaklaşık 24,3 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında, 270'in üzerinde F-35 uçağının tedarik edilmesi planlanıyor.

Pentagon'a bağlı F-35 Ortak Program Ofisi (JPO) tarafından yapılan açıklamada, Lot 18 ve Lot 19 olarak adlandırılan üretim partilerini kapsayan sözleşme kapsamında toplam 296 adet F-35'in üretileceği bildirildi.

Açıklamaya göre, 29 Eylül 2025'te imzalanan yeni sözleşme, geçen yıl Aralık ayında yapılan 11,8 milyar dolarlık ön anlaşmanın devamı niteliğinde. Yeni kontratla birlikte F-35 programının toplam değeri 24 milyar doları aşmış oldu.

12,5 milyar dolarlık Lot 18 anlaşması, ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri için üretilecek uçakları kapsarken; Lot 19 kapsamında hem ABD ordusuna hem de müttefik ülkelere teslim edilmek üzere ek uçakların üretimi planlanıyor. Teslimatların 2026-2028 yılları arasında tamamlanması öngörülüyor.

F-35 Lightning II, ABD'nin yanı sıra İngiltere, İtalya, Japonya, Avustralya ve Hollanda gibi ülkelerin de dahil olduğu çok uluslu bir ortak üretim programı kapsamında geliştiriliyor. Türkiye ise 2019 yılında programdan çıkarılmıştı.

Yeni anlaşmayla birlikte ABD, filosundaki F-35 sayısını önemli ölçüde artırarak hava gücünü modernize etme hedefinde bir adım daha atmış oldu.