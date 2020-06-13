star.com.tr 13 Haziran 2020 Cumartesi 17:16 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 17:25

Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana geçen otuz yılda NATO, Rusya'nın sınırlarına doğru genişleyerek geniş çaplı tatbikatlar düzenledi.

Polonya ve Romanya'daki Aegis füze savunma platformları gibi potansiyel çift yönlü kullanım sağlayan stratejik silah sistemleri konuşlandırıldı.

Askeri analist Peter Suciu imzasıyla National İnterest'te yayımlanan 'Tarih bize Rusya'nın neden bir NATO işgalinden korktuğunu anlatıyor (Çılgınca gelse bile)' başlıklı makalede, Rusya'nın NATO işgalinden korkmak için oldukça haklı tarihi nedenleri olduğu belirtildi.

Suciu'ya göre göre, NATO'nun Rusya'ya saldırması fikrinin çoğu Amerikalıya çok uzak görünmesine rağmen, Rusların batıdan gelecek işgal endişeleri için haklı tarihi gerekçeleri var. Çünkü, Son birkaç yüzyılda Rusya, Polonya, İsveç, Fransa ve Almanya gibi güçler tarafından defalarca işgal edildi.

ÇARPICI '1918' İDDİASI

ABD'nin Rusya'ya karşı saldırgan tutumundan kopmadığını belirten Sucio, Washington'un 1918'deki iç savaş sırasında Rusya'ya gönderdiği askerlerin bile bir çeşit işgal sayılabileceğini iddia etti.

Bu görevin aslında 'Alman ilerlemesini önlemek ve Komünist Rusya'nın Brest-Litovsk Antlaşması'nı kabul etmesinin ardından Doğu Cephesini yeniden açmaya yardım etmek' olduğunu öne süren Suciu, ABD birliklerinin kendilerini bir anda yeni kurulan Kızıl Ordu'daki Ruslarla savaşırken bulduğunu iddia etti.

Nazi işgalini de hatırlatan Suciu, makalesinde şu ifadelere yer verdi, '

Bundan yirmi yıl sonra Sovyetler, Nazi Almanya'sıyla karşı karşıya gelerek insanlık tarihinin en büyük istilasıyla karşı karşıya kaldı. Savaş, 26.6 milyon kadar Sovyet vatandaşının ölmesine ve yüzlerce şehrin, binlerce köyün yok olmasına neden oldu. Büyük maddi hasara neden olan sanayileşme sırasında inşa edilen tesislerin çoğu yok edildi. Ulusal servetin yaklaşık yüzde 30'u yok oldu.

ABD SÖZ VERMİŞTİ

Makalede günümüzde yaşanan gerilimin tarihçesi ile ilgili, 1980'lerin Mikhail Gorbaçov'un, Sovyet birliklerini Almanya'dan çekmeyi ve Soğuk Savaş'ı sona erdirmek için Sovyet nüfuzunu Doğu Avrupa üzerindeki sona erdirmeyi kabul etmesini hatırllatı. Uzmana göre, ABD'li yetkililer NATO'nun yeniden birleşmiş bir Almanya'nın ötesinde doğuya doğru genişlemeyeceğine söz verdiler. 9 Şubat 1990'da Bush dönemi Dışişleri Bakanı James Baker, Gorbaçov'a ittifakın Almanya'nın doğu sınırının ötesinde 'bir inç' dahi geçmeyeceğine dair söz verdi.

Ancak, ABD'nin vaatlerini yerine getirmediğini belirten Suciu, NATO'nun 1999 itibariyle eski Varşova Paktı'nın üyelerini, üç eski Sovyet, üç eski Yugoslav cumhuriyetini yuttu.

RUS SİLAHLARI İÇİN 'CAYDIRICILIK UNSURU' DEDİ

Suciu, Rusların silah geliştirmesinin haklı gerekçelere dayandığını iddia ederek makalesinde şu ifadelere yer verdi...

Rus ayısının deniz filosunu genişleterek ve düzenli askeri tatbikatlar yaparak pençelerini keskinleştirmesi şaşırtıcı değil. Aynı zamanda T-14 Armata tankı ve hipersonik denizaltı füzeleri gibi yeni donanımlar geliştirecek. Bu tür askeri donanımlar saldırgan yetenekler için değil, Rusya'nın batıdan başka bir işgalle karşı karşıya kalmaması durumunda, caydırıcılık sağlayacak unsurlar olarak görülebilir.

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