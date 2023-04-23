ABD medyası: Türkiye, Mısır'a Bayraktar TB2 satabilir

ABD medyası, Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşmenin Bayraktar TB2 SİHA satışıyla taçlanacağını yazdı.

Haberde "Libya gibi çeşitli konularda temel anlaşmazlıklar yaşanması rağmen siyasi bir uzlaşma eninde sonunda Kahire'nin eski askeri teçhizatı, özellikle de silahlı insansız hava araçlarını satmasına yol açabilir" ifadeleri kullanıldı.



ABD MEDYASI: TÜRKİYE, MISIR'A BAYRAKTAR TB2 SATABİLİR

Türkiye'nin İHA endüstrisinin Bayraktar TB2 ile yükselişe geçtiğini belirten ABD medyası, "Artık Türkiye ve Mısır yakınlaşma konusunda anlaşan birkaç bölgesel rakibin ayak izlerini takip ederek yakın zamanda ilişkileri düzeltebileceklerine göre, Kahire TB2'yi satın alabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Analistlerin raporlarına işaret eden ABD medyası, normalleşen diplomatik ilişkilerin savunma anlaşmalarına yol açabileceğini kaydetti.

Cezayir, Fas gibi birçok Afrika ülkesinin Türkiye'den SİHA temin ettiği belirtilen yazıda, "Benzer şekilde Ankara, tarafsızlığını göstermek amacıyla Kahire'ye elindeki TB2 veya diğer insansız hava araçlarını ihraç edebilir. Mısır, insansız hava aracı endüstrisini geliştirmekle ilgileniyor ve önemli teknoloji transferlerini içerebilecek ortak üretime ilgi duyabilir" ifadeleri kullanıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2 milyar dolara 120 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı sipariş ettiğini vurgulayan ABD medyası, "Şu anda belirtiler Mısır'ın TB2'leri veya diğer Türk insansız hava araçlarını satın almasının mümkün olduğunu gösteriyor" yorumunda bulundu.