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Savunma

ABD motorları Türk devine emanet: Sözleşme resmen imzalandı

Amerikan donanmasının LM2500 motorlarının güç türbini modüllerine yönelik açtığı bakım ihalesini TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) kazandı. ABD dünyadaki en geniş LM2500 filosuna sahip.

IHA30 Mayıs 2025 Cuma 10:57 - Güncelleme:
ABD motorları Türk devine emanet: Sözleşme resmen imzalandı
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Havacılık motorları alanında sahip olduğu 40 yıllık tecrübesiyle TEI, 2024 yılında Amerikan Donanması ile tavan bedeli 45.6 milyon Amerikan doları olan LM2500 motorlarının gaz jeneratörü depo seviyesi bakım sözleşmesini imzalamasının ardından, 2025 yılının 2'nci çeyreğinde bu kez tavan bedeli 67 buçuk milyon Amerikan doları olan yeni bir güç türbini depo seviyesi bakım sözleşmesine imza attı.

DÜNYADAKİ EN GENİŞ LM2500 FİLOSUNA SAHİP

TEI, hem Türk Donanması'nın hem de dünyanın en büyük LM2500 filosuna sahip olan ABD Donanması'nın LM2500 gaz türbin motorlarının bakım ve onarım faaliyetlerini Eskişehir'deki ileri teknolojiyle donatılmış tesislerinde başarıyla yürütüyor. TEI, çok sayıda ülkenin envanterinde yer alan LM2500 motorlarına bakım ve onarım hizmeti sağlamak için üstün teknoloji ve yetkin insan kaynağı seviyesine ulaştı. Bu sayede TEI; fırkateyn, korvet, destroyer ve amfibi tipi gemilerin itki sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlayan ve küresel ölçekte tercih edilen stratejik bir bakım merkezi haline gelmiş durumda. ABD Donanması gibi operasyonel etkinliği yüksek bir gücün TEI'yi tercih etmesi, TEI'nin uluslararası savunma sanayisi ekosistemi içindeki güvenilirliğini ve teknik mükemmeliyetini bir kez daha kanıtladı.

  • LM2500
  • TUSAŞ Motor Sanayii

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