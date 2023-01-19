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Savunma

ABD onay verdi: 12 adet F-16 teslim edilmek üzere yola çıkıyor

Ürdün ile ABD arasında F-16 savaş uçağı alımına dair anlaşma imzalandı. Söz konusu bu anlaşma ile ABD ilk etapta Ürdün'e 12 adet F-16 gönderecek.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 22:59 - Güncelleme:
ABD onay verdi: 12 adet F-16 teslim edilmek üzere yola çıkıyor
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Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberine göre, Ürdün Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abdullah Şedifat ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed Fethi Hiyasat ile ABD'nin Amman Büyükelçi Yardımcısı Rohit Nepal'in katılımıyla başkent Amman'da bir imza töreni düzenlendi.

İlk etapta 12 adet F-16 gönderilecek

İlk etapta Ürdün'e 12 adet F-16 satışını içeren anlaşmanın, Amman'ın savunma kapasitesini ve askeri caydırıcılığını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Anlaşmayla ABD ile Ürdün arasındaki askeri işbirliği ve ortak operasyonların artırılması, terörle mücadelenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın desteklenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

  • ürdün
  • F-16
  • General Dynamics F-16 Fighting Falcon

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