ABD ordusunda kriz! Çalınan silahlara ne oldu?

star.com.tr 27 Ekim 2021 Çarşamba 10:05 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 10:05

Associated Press'in Haziran 2021'deki bir raporu, ABD Kongre'sini yeni düzenlemer getirmeye itti. Rapor, 2010'larda 2.000'den fazla askeri silahın çalınmasına yol açan sistemik sorunları çözmek için yeni düzenlemelere gidiyor.



AP raporuna göre , 2010'lar boyunca Ordu, Deniz Piyadeleri ve Hava Kuvvetleri'nden 2000'den fazla askeri ateşli silah çalındı ve bazıları şiddet suçlarında kullanıldı. Buna karşılık, Kongre üyeleri, ordunun şubelerinin ateşli silah hırsızlığını bildirmesi ve önlemesi için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na daha katı düzenlemeler getiriyor.

Üyelerin, tasarıyı ABD Başkanı Joe Biden'a göndermeden önce, mevzuatlardaki farklılıkları müzakere etmeleri ve çözmeleri bekleniyor.

Üst düzey General Mark Milley, haziran raporunun ardından, Savunma Bakanlığı'nın, ateşli silahların çalınmasını durdurmak için "sistemik bir düzenleme" yapmaya çalışacağını söyledi. Ancak, bazı kongre üyeleri, Savunma Bakanlığı'nın yeterli bir iş yapıp yapmayacağından emin değil.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komitesi'ndeki Demokratlar, Savunma Bakanı Lloyd Austin'e, 'Bakanlığın askeri silah ve teçhizatı hesaba katma yeteneğini geliştirmek için henüz tutarlı bir strateji geliştirmemiş olmasından endişe duyuyoruz." dedi.

Savunma Bakanlığı'nın gerekli değişiklikleri yapacağına dair bir güven eksikliği de söz konusu.

SAYI ÇOK DAHA FAZLA OLABİLİR

İlk AP raporunda dile getirilen endişelerden biri, bazı silahlı servislerin temel bilgilerini gizlediği, bu nedenle de çalınan silahların gerçek sayısının çok daha fazla olabileceği yönünde... Ayrıca askeri yetkililerin açıklamalarının, birbiriyle çeliştiği belirtiliyor.

Savunma Bakanlığı, askeri ateşli silahların güvenlik ve izleme önlemlerini iyileştirebilir, ancak daha fazla şeffaflık olmadan, güven problemi devam edecek.

Kongre, askeri ateşli silahlara izleme cihazları yerleştirmeyi önerdi, ancak askeri yetkililerin direnişiyle karşılaştı. Silahları izlenebilir hale getiren teknolojinin savaş alanında ve askeri operasyonlarda riski artırabileceği belirtildi.

Temsilciler, 19 Kasım'a kadar ordunun şubelerinden sözcülerin, Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komitesi'ne bir brifing vermelerini talep ettiler.

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