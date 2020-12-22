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Savunma

ABD ordusundan tank anlaşması: 4,6 milyar dolar değerinde

ABD ordusuna 2028 yılında teslim edilmesi planlanan Abrams tankları için 4,6 milyar dolar değerinde sözleşme imzalandığı bildirildi.

star.com.tr22 Aralık 2020 Salı 22:04 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 22:04
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ABD Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta ABD ordusunda hizmet vermek üzere General Dynamics Land Systems (GDLS) ile  Abrams M1A2 SEPv3 ana muharebe tanklarının inşası için 4,62 milyar dolarlık devasa bir sözleşme imzaladı. 

Tankların üretiminin 2028 yılında tamamlanması hedeflenirken teslim edilecek tank sayısı açıklanmadı.

Ordunun yaptığı açıklamalara göre General Dynamics Land Systems, yeni nesil tankların üretimini üstlenmek için teklif veren tek şirketti.

M1A2 SEPv3, ABD ordusunda hizmet veren Abrams ana muharebe tankının (MBT) en son modernize edilmiş platformudur. SEPv3, 2005'ten beri üretimde olan M1A2 SEPv2'nin yerini alacak.

ABD ordusu, Abrams tankları için geliştirilmiş türbin motorları sağlamaya devam etmek için Honeywell ile beş yıllık 1,1 milyar dolarlı değerinde bir sözleşme imzalamıştı.

star.com.tr

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