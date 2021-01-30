ABD Ordusunun yeni helikopteri 'DEFIANT X' tanıtıldı

30 Ocak 2021 Cumartesi 00:20 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 00:30

Lockheed Martin'e ait Sikorsky ve Boeing, ABD Ordusunun FLRAA olarak adlandırılan Gelecek Uzun Menzilli Saldırı Hava Aracı projesi için geliştirdikleri helikopterin son teknik özelliklerini yayınladı.

UH-60 Black Hawk'ın yerini alacak iki adaydan biri olan DEFIANT X isimli genel maksat helikopterin gelişmiş hız, manevra ve beka kabiliyetine sahip, ordu hava saldırı kuvvetlerine benzersiz bir savaş alanı hareketliliği sağlayacağı bildirildi.

DEFIANT X helikopteri, SB-1 DEFIANT teknoloji deneyimi üzerine geliştirildi.

UH-60'ın iki katı menzil ve hızına sahip olacağı ifade edilirken, iki şirkete göre DEFIANT X'in "tarihteki en hızlı, en iyi manevra kabiliyetine sahip ve en dayanıklı saldırı helikopteri" haline geleceği belirtildi.

Boeing Vertical Lift'in Genel Müdürü Steve Parker, "DEFIANT X, genişletilmiş erişim ve modernize edilmiş bir ordu için özel olarak üretilmiştir. Bu silah sistemi, personele savaş alanındaki rakiplerine karşı benzersiz teknolojik avantaj ve bağlantı sağlayacak." şeklinde konuştu.

Ordunun, FLRAA için teklif talebini bu yılın sonlarında yayınlaması ve 2022 yılında sözleşmenin imzalanması beklenirken, seçilen helikopterin ise 2030'da hizmete girmesi hedefleniyor.