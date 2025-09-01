İSTANBUL 30°C / 20°C
  • ABD Patriot satışını resmen onayladı: 8,5 milyar dolarlık anlaşma tamam
Savunma

ABD Patriot satışını resmen onayladı: 8,5 milyar dolarlık anlaşma tamam

ABD ve müttefikleri için üretilen MIM-104 Patriot hava savunma sistemleri ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son olarak ABD, Danimarka'ya değeri 8,5 milyar dolar olan çok sayıda Patriot hava savunma sistemi ve diğer silahların satışını resmen onayladı.

HABER MERKEZİ1 Eylül 2025 Pazartesi 17:24 - Güncelleme:
ABD Patriot satışını resmen onayladı: 8,5 milyar dolarlık anlaşma tamam
Danimarka, bu hava ve füze savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor.

Danimarka, otuz altı adet Patriot MIM-104E güdüm geliştirilmiş taktik balistik füze (GEM-T) ve yirmi adet Patriot Gelişmiş Kabiliyet-3 (PAC-3) Füze Bölüm Geliştirmesi (MSE) satın almak için talepte bulundu. Talep ayrıca radar sistemlerini, angajman kontrol istasyonlarını, fırlatma istasyonlarını, IBCS yazılımı ve ekipmanlarını, elektrik santrallerini, iletişim sistemlerini, eğitim ekipmanlarını, yedek parçaları ve ilgili teknik ile lojistik desteği de kapsıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığına göre, "Önerilen bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için bir güç olan bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir." Bakanlık ayrıca "önerilen satışın, Danimarka'nın muharebe kabiliyetini artırarak mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kapasitesini geliştireceğini" vurguladı.

PATRİOTLAR DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Ekipmanın, Danimarka tarafından NATO müttefiklerini ve ortaklarını savunmak için kullanılması bekleniyor ve ülkenin bu sistemleri silahlı kuvvetlerine zorluk yaşamadan entegre edebileceği belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı, "önerilen bu ekipman ve destek satışının bölgede temel askeri dengeleri değiştirmeyeceğini" de kaydetti.

Ana yükleniciler, Virginia eyaletinin Arlington kentinden RTX Corporation, Texas eyaletinin Dallas kentinden Lockheed-Martin ve Virginia eyaletinin Falls Church kentinden Northrop Grumman olacak. Henüz herhangi bir dengeleme (offset) anlaşması belirlenmedi; bu tür düzenlemeler, Danimarka ile yükleniciler arasındaki müzakerelerde tanımlanacak.

  • MIM-104 Patriot
  • Patriot
  • MIM-104
  • hava savunma sistemi
  • defence news
  • savunma haberleri

