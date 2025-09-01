Danimarka, bu hava ve füze savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor.

Danimarka, otuz altı adet Patriot MIM-104E güdüm geliştirilmiş taktik balistik füze (GEM-T) ve yirmi adet Patriot Gelişmiş Kabiliyet-3 (PAC-3) Füze Bölüm Geliştirmesi (MSE) satın almak için talepte bulundu. Talep ayrıca radar sistemlerini, angajman kontrol istasyonlarını, fırlatma istasyonlarını, IBCS yazılımı ve ekipmanlarını, elektrik santrallerini, iletişim sistemlerini, eğitim ekipmanlarını, yedek parçaları ve ilgili teknik ile lojistik desteği de kapsıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığına göre, "Önerilen bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için bir güç olan bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir." Bakanlık ayrıca "önerilen satışın, Danimarka'nın muharebe kabiliyetini artırarak mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kapasitesini geliştireceğini" vurguladı.

Ekipmanın, Danimarka tarafından NATO müttefiklerini ve ortaklarını savunmak için kullanılması bekleniyor ve ülkenin bu sistemleri silahlı kuvvetlerine zorluk yaşamadan entegre edebileceği belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı, "önerilen bu ekipman ve destek satışının bölgede temel askeri dengeleri değiştirmeyeceğini" de kaydetti.

Ana yükleniciler, Virginia eyaletinin Arlington kentinden RTX Corporation, Texas eyaletinin Dallas kentinden Lockheed-Martin ve Virginia eyaletinin Falls Church kentinden Northrop Grumman olacak. Henüz herhangi bir dengeleme (offset) anlaşması belirlenmedi; bu tür düzenlemeler, Danimarka ile yükleniciler arasındaki müzakerelerde tanımlanacak.