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Savunma

ABD Patriot satışını resmen onayladı: Değeri tam 425 milyon dolar

ABD, Kuveyt'e Patriot füze sistemi ekipmanı ve destek hizmetlerinin satışına onay verdi. Patriotların ABD kongresinden geçmesi durumunda ise Kuveyt 425 milyon dolar ödeme yapacak.

IHA1 Mayıs 2025 Perşembe 10:45 - Güncelleme:
ABD Patriot satışını resmen onayladı: Değeri tam 425 milyon dolar
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ABD ile Kuveyt arasında Patriot hareketliliği yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı (Pentagon), Kuveyt'e 425 milyon dolarlık Patriot füze sistemi ekipmanı ve destek hizmetlerinin muhtemel satışına onay verdi. Bakanlık yaptığı açıklamada, Körfez bölgesindeki stratejik askeri iş birliğinin devam ettiğini vurgulandı. Onayın ABD'nin Müttefik Askeri Satışlar (Foreign Military Sales - FMS) programı kapsamında verildiği belirtildi. Pentagon, bu satışın ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceğini ve bölgedeki kilit bir ortağın güvenliğini artıracağını vurguladı.

Ekipman ve hizmetlerin ana yüklenicisi olarak, Patriot füze sisteminin üreticisi de olan RTX Corp (RTX.N) şirketi olarak belirlendi.

KARAR, ABD KONGRESİ'NDE

Bakanlığın onayının ardından karar ABD Kongresi'ne sunulacak. Kongrenin anlaşmayı engelleme yetkisi bulunsa da, Dışişleri Bakanlığı onayı sonrası bu tür işlemler genellikle formalite olarak görülüyor.

TUTUKLU ABD'LİLER SERBEST BIRAKILDI

ABD'nin rehinelerden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler, Kuveyt'in, ülkede tutulan 10 ABD vatandaşını daha serbest bıraktığını ve böylelikle son 2 ayda körfez ülkesinden serbest bırakılan ABD'lilerin sayısının 23'e ulaştığını bildirdi. Boehler, "Uçakla gittik, Kuveytlilerle oturduk ve bize 'Bakın, bu düzeyde kimse daha önce gelip ABD'lilerin serbest bırakılmasını istemedi' dediler. Kuveytliler son derece ilgili davrandılar ve ABD'nin onlar için büyük bir müttefik olduğunu düşünüyorlar" dedi.

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