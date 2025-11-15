Katar'ın, geçtiğimiz haftalarda Ankara'da yapılan üst düzey temasların ardından Türkiye'nin Çelik Kubbe teklifini resmen değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman El Sani'nin Ankara temaslarının ardından gelen açıklamalar, Doha'nın Çelik Kubbe teklifini incelediğini doğruladı. Doha'nın teklifi kabulü durumunda ASELSAN'ın geliştirdiği entegre hava ve füze savunma yapısı Çelik Kubbe, ülkenin özellikle alçak irtifa hava savunma açığını kapatacak.

PATRIOT İSRAİL SALDIRISINI DURDURAMADI

Katar'ın Patriot ve NASAMS tabanlı mevcut hava savunması, orta ve yüksek irtifalarda güçlü bir kapsama sağlasa da alçak irtifadaki tehditlere belirgin boşluk barındırıyor. Körfez'de giderek yaygınlaşan küçük insansız hava araçları, mühimmatlar ve düşük izli seyir füzeleri, mevcut üst katman çözümlerinin tek başına yetmediği belirtiliyor. Bu kapsamda, açığın ASELSAN sistemleri tarafından kapatılacağı kaydediliyor. İsrail, 9 Eylül 2025'te, başkent Doha'da Hamas'ın üst düzey liderliğine karşı hava saldırısı düzenlemiş, ülkedeki ABD yapımı hava savunma sistemleri bu saldırıyı durdurmamıştı.

KRİTİK TESİSLERE YERLEŞTİRİLECEK

Katar, Patriot ve NASAMS üzerine kurulu mevcut hava savunmasını alt katmanlarda güçlendirmek için maliyet-etkin ve egemen bir çözüm arıyor. Çelik Kubbe paketi kabul edilirse, Katar, LNG terminallerinden hava üslerine kadar kritik tesislerini savunmada, ABD ile tam uyumluluğunu korurken kendi angajman derinliğini de arttıracak. Sistem, özellikle İHA ve seyir füzesi tehditlerine karşı daha düşük maliyetli ve sürdürülebilir savunma katmanı oluşturacak.

KÖRFEZ PAZARINDA GÖRÜNÜRLÜK

Suudi Arabistan'ın NEOM kapsamında oluşturacağı hava kalkanı için Türk çözümlerini incelediğine dair iddialar da gündemde. ASELSAN'ın Riyad'da radar, elektronik harp ve hava savunması odağında bir tasarım ofisi kurmayı planlaması da bölgesel iş birliğinin genişlediğini gösteriyor. Ayrıca Azerbaycan ve Umman'ın da erken aşamada Çelik Kubbe'ye ilgi gösterdiği biliniyor. Henüz resmî bir ihracat anlaşması imzalanmamışsa da, Türk hava savunma çözümleri Körfez pazarında artan bir görünürlük kazanmış durumda.

SİSTEMLER SİSTEMİ

Çelik Kubbe katmanlarında yer alan Sungur füzeleri, hem taşınabilir hem araç konuşlu yapısıyla alçak irtifadaki yavaş seyirli hedeflere karşı etkili bir çözüm sunarken, 35 mm ATOM mühimmatı ile donatılmış Korkut sistemi, insansız hava araçları ve seyir füzelerine karşı hassas bir savunma sağlıyor. Gürz hibrit kısa menzil sistemi ise 8x8 mobil platform üzerinde top ve füze entegrasyonu ile hem hareketli birlikleri hem sabit tesisleri koruyabiliyor. Nokta savunması için geliştirilen GökSur, IIR güdümü ve yapay zekâ destekli atış kontrolüyle kritik tesislerde güçlü bir katman oluşturuyor. Orta irtifada Hisar A+ ve Hisar O+ sistemleri devreye giriyor; uzun menzilde ise Siper Blok 1 ve Blok 2, Katar'a Patriot'un altında ikinci bir angajman hattı sağlayacak kapasite sunuyor.