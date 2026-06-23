NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone AHaber'in sorularını cevapladı.

Dragone, Türkiye'nin NATO'nun kuruluşundan bu yana ittifakın en güvenilir üyelerinden biri olduğunu belirterek, birçok alanda diğer müttefik ülkelere örnek teşkil ettiğini belirtti.

"Türkiye hiç kuşkusuz NATO'nun sadık bir müttefikidir" ifadelerini kullanan Dragone, Ankara'nın ittifak içinde bir "güven ve referans noktası" haline geldiğini vurguladı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE ÖVGÜ

Röportajında Türk savunma sanayiine özel bir yer ayıran Dragone, son yıllarda yapılan yatırımların dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardığını ifade etti.

Türkiye'nin bugün ileri teknolojiye sahip savunma sistemleri geliştirebilen güçlü bir sanayi altyapısına ulaştığını kaydeden Dragone, bu sistemlerin sahada ve gerçek operasyonel şartlarda başarılarını kanıtladığını söyledi. Türk savunma ürünlerinin dünya genelinde yoğun ilgi gördüğüne dikkat çeken Dragone, Türkiye'nin teknolojik kapasitesinin NATO'nun caydırıcılık gücüne de önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

AKDENİZ VE KUZEY AFRİKA'DA TÜRKİYE VURGUSU

ABD'nin küresel askeri önceliklerinde değişikliğe gitmesi halinde oluşabilecek yeni güvenlik denklemine de değinen Dragone, Washington'ın bazı askeri unsurlarını farklı bölgelere kaydırması durumunda Akdeniz ve Kuzey Afrika'da Türkiye ile İtalya'nın daha fazla ön plana çıkacağını söyledi.

İki ülkenin benzer stratejik çıkarları paylaştığını belirten Dragone, gelecekte bu bölgelerde Türkiye ve İtalya'nın başlıca aktörler arasında yer alacağını ifade etti.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA VAZGEÇİLMEZ AKTÖR"

Dragone, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolünü de övgüyle değerlendirdi.

Ankara'nın savaşın başlangıcından itibaren esir takası süreçlerinde arabuluculuk üstlendiğini, Karadeniz'deki hassas dengenin korunmasına katkı sağladığını ve tahıl koridorunun oluşturulmasında kritik rol oynadığını hatırlatan Dragone, uluslararası toplumun Türkiye'nin bu çabalarına minnettar olması gerektiğini söyledi.

ANKARA-ROMA HATTINDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Türkiye ile İtalya arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dragone, iki ülke arasında özellikle Libya başta olmak üzere birçok ortak çıkar alanı bulunduğunu belirtti.

Önümüzdeki dönemde Ankara ile Roma arasındaki savunma ve güvenlik iş birliklerinin daha da güçlenmesini beklediğini ifade eden Dragone, mevcut uyumun yeni projelerle destekleneceğini söyledi.

KONYA'DAKİ SAMP/T KONUŞLANDIRMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Dragone, Konya'da konuşlandırılan İtalyan SAMP/T hava savunma sisteminin NATO'nun güney kanadına verilen ortak bir güvenlik mesajı olduğunu belirtti.

Türkiye ve İtalya'nın tehdit algıları ile alınması gereken tedbirler konusunda büyük ölçüde aynı görüşleri paylaştığını vurgulayan Dragone, iki ülke arasındaki stratejik uyumun gelecekte de devam edeceğine inandığını kaydetti.

ANKARA ZİRVESİNDE ÜÇ KRİTİK BAŞLIK

Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin gündemine de değinen Dragone, zirvede üç temel konunun öne çıkacağını söyledi.

Bunların, Lahey Zirvesi'nde üzerinde uzlaşı sağlanan savunma yatırımlarının güncellenmesi, savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması ve Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesi olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE AVRUPA GÜVENLİĞİNİN TEMEL AKTÖRLERİNDEN BİRİ"

NATO ile ABD arasındaki stratejik bağların önemine de vurgu yapan Dragone, ittifakın değişen küresel şartlara uyum sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Avrupa'nın güvenliğinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceğini belirten Dragone, Türkiye'nin de bu süreçte kilit rol oynayacağını söyleyerek, Ankara'nın Avrupa güvenliğinin temel aktörlerinden biri olmaya devam edeceğini dile getirdi.