Dünyada artan savaş sesleri ülkeleri teyakkuza geçirdi. Birçok ülke ya savunma sistemini ya da savaş uçağı filosunu güçlendirmek için mesaiye başladı. ABD'nin önemli savaş uçaklarından F-16'ya da talep arttı. Mısır yönetimi, savaş uçağı için ABD'nin kapısını çalacak.

Kahire'nin özellikle modernize edilmiş bloklardan oluşacağı belirtilen F-16 savaş uçağı paketi ile hava kuvvetlerini güçlendirme hedefi dikkat çekiyor.

Mısır basınında yer alan habere göre, Mısır yönetimi bir süredir ABD ile savunma alanında yeni bir sayfa açmak istiyor. Bu kapsamda F-16 savaş uçağı tedarikinin hem askeri kapasiteyi artıracağı hem de stratejik işbirliğini derinleştireceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, Mısır'ın almayı planladığı 18 F-16 savaş uçağı sayesinde hava filosunu yenileme konusunda önemli bir adım atacağı görüşünde.

Öte yandan iddialar bölgede yakından takip ediliyor. Çünkü olası bir F-16 savaş uçağı anlaşması, Orta Doğu'daki askeri dengeleri etkileyebilecek nitelikte görülüyor. Mısır'ın özellikle son yıllarda artan güvenlik tehditlerine karşı hava gücünü takviye etme isteği bilinirken, ABD'den gelecek modern F-16 savaş uçakları Kahire'nin operasyonel kapasitesini ciddi ölçüde artırabilir.

Savunma analistleri, Mısır'ın envanterinde halihazırda bulunan eski nesil F-16 savaş uçaklarının modernizasyon ihtiyacına dikkat çekerek, yeni tedarikin bu boşluğu doldurabileceğini belirtiyor. Eğer görüşmeler resmiyete dökülürse, 18 adetlik bu F-16 savaş uçağı paketi son yılların en kritik savunma hamlelerinden biri olacak.

Mısır veya ABD tarafından F-16 savaş uçaklarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, iddianın kısa sürede bölgesel gündemin merkezine yerleştiği görülüyor. Gözler şimdi Washington ve Kahire'den gelecek olası açıklamalara çevrildi.